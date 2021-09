DAGENS JUBILANT: Her setter Mohamed Salah inn sitt 100. seriemål. Keeper David Raya kan lite gjøre, og Rico Henry er for sent ute.

Salah helt i 100 - Brentford ødela festen: − Fortjente sine mål

(Brentford-Liverpool 3–3) Han jaktet sitt 100. ligamål for Liverpool. I kveld måtte Mohamed Salah (29) vente på en VAR-vurdering for å nå den milepælen. Så ødela en innbytter jubileumsfesten.

54. minutter var spilt da 29-åringen lurte offside-fella og sendte Liverpool i ledelsen med sitt 2–1-mål.

Det målet måtte VAR-sjekkes før dommeren omgjorde sin offside-avgjørelse. Det var ikke mange centimeterne det sto om.

Salah kan umulig ta igjen han som topper den eksklusive listen: Liverpool-legenden Roger Hunt scoret 244 seriemål på sine 404 kamper.

Liverpool-spissen har 12 spillere foran seg på den statistikken. Kenny Dalglish stoppet på 118 seriemål.

Brentfords Kristoffer Ajer hadde en fantastisk start på kampen og snøt Mohamed Salah for sitt 100. ligamål allerede etter syv minutter. Landslagsstopperen kastet seg etter ballen og fikk en fot på den på målstreken.

Fikk rettet opp feil

Ajer var ikke like heldig med plasseringen sin da Diogo Jota fikk heade inn utligningen etter 31 minutter. Da var nordmannen ute av posisjon.

Fire minutter tidligere var det Brentford som med et innøvd frispark-trekk tok ledelsen. Ethan Pinnock satte inn 1–0 på bakerste stolpe mot en Fabinho som så ut som han hadde god tid.

FESTSTEMNING: Ethan Pinnock (t.v.) og Kristoffer Ajer feirer Brentfords første scoring.

Brentford hadde en kjempemulighet til å ta ledelsen allerede etter 11 minutter. Da var det Joel Matip som hadde like lange bein som Ajer og fikk beinet ballen unna på målstreken.

Kristoffer Ajer fikk gjort opp for sin feil etter at vel timen var spilt. Da la han inn et perfekt innlegg som Vitaly Janelt etter mye om og men headet i mål etter at Pontus Jansson traff tverrligger. Det passet bra for Janelt at Tysklands landslagssjef Hansi Flick var på plass på Brentford Community Stadium i London for å se på 23-åringen.

Så var Ajer uheldig igjen da en suser fra Curtis Jones gikk via låret til nordmannen og bak en sjanseløs Brentford-keeper. Da var det spilt i 67 minutter.

Mohamed Salah var nær ved å sette inn sitt 101. mål i 76. minutt. Alene med keeper satte han imidlertid ballen over mål.

Brentford nektet å gi opp, og i 83. minutt fikk de lønn for strevet. Etter klabb og babb i Liverpool-forsvaret kunne Yoane Wissa lobbe inn utligningen over Alisson. Innbytteren hadde bare vært på banen i seks minutter.

Liverpool-manager Jürgen Klopp var imponert av motstanden i kveld.

- Det fortjente sine tre mål på grunn av den måten de spilte. Vi klarte ikke å håndtere det og burde scoret flere mål. Vi skapte nok og spilte offensivt, men klarte ikke å forsvare oss, sier Klopp i et intervju vist på TV 2 Sport.

– Det var mitt første Premier League-mål og jeg er stolt. Vi spiller 3–3 mot Liverpool. Det er sånt man drømmer om som barn, sier Vitaly Janelt til Sky Sports.

Liverpool-kaptein Jordan Henderson sier Brentford gjorde det vanskelig for dem.

– På 2–1 hadde vi en eller to sjanser til å punktere kampen. Det ga dem håp. Sånn er fotballen av og til. Vi er skuffet, men all ære til Brentford.

Overraskelseslaget Brentford var gode mot Liverpool og kan trøste seg med at ingen nyopprykkede lag som har tatt like mange poeng på seks runder, har rykket ned.