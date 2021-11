PRAT: Kjetil Knutsen og José Mourinho på Aspmyra da Bodø/Glimt vant hele 6–1.

Saltnes om Mourinho-slakten: − Møtte en bedre trener også

BODØ/ROMA (VG) José Mourinho (58) var ikke nådig med spillerne sine etter det ydmykende 1–6-tapet i Bodø, men Ulrik Saltnes (28) mener at det ikke bare er spillerne til Bodø/Glimt som holdt et høyere nivå.

Av Mats Arntzen

Publisert: Nå nettopp

– Det er en ufin greie at han alltid skal kaste spillerne under bussen. Når det går dårlig, så er det dem. Når det går bra, så er det ham, sier Saltnes til VG.

Den portugisiske manageren kalte det riktignok «sin egen feil», men fulgte opp med å si at «han overvurderte spillerne sine».

– Jeg så at Mourinho skyldte på spillerne sine og at de møtte bedre spillere, men jeg tror de møtte en bedre trener også. Det kan jeg vel slå fast med hundre prosent sikkerhet. Det tror jeg i hvert fall, sier den skadde Glimt-kapteinen er.

– Jeg vet ikke hvordan Mourinho er, men jeg trives i hvert fall jævlig godt med Kjetil og det han står for, sier midtstopper Marius Lode på telefon fra hotellrommet i «den evige stad» – to døgn før returoppgjøret på Stadio Olimpico.

ØREVARMER: Mens det trolig kokte godt under luen til José Mourinho etter ydmykelsen i Bodø, holdt Kjetil Knutsen hodet kaldt.

De er fulle av lovord om mannen som har vært med på reisen fra OBOS-ligaen til Europa-kamper mot Milan og Roma.

– Han er menneskekjenner på mange måter og ekstremt god til å få frem hva han mener og hva han tror på, sier Lode.

Saltnes er tydelig på at det ikke var Knutsen som «kom inn med en stor plan for fire år siden», men at det er noe klubben har bygget sammen.

– Kjetil er ikke et fotballgeni, men han er helt unik når det gjelder å forstå hvem han skal høre på, hvem han skal stole på og hvem han ikke skal høre på eller stole på. Det gjør at han også kan ha en enorm utvikling og han har utviklet seg hvert år han har vært her i Bodø.

– Hvordan da?

– Han har lagt på så mange elementer som trener. Han har utviklet det å se på som effektiv spillestil og hvordan vi skal oppnå det. Han har blitt bedre med kommunikasjon opp mot spillere. Alt. Han har blitt bedre sånn som alle andre.

– Jeg tror nesten ikke at jeg har lært noe som helst fotball av Kjetil, men jeg har lært alt annet.

RESPEKT: Ulrik Saltnes gir Kjetil Knutsen en god klem etter at Bodø/Glimt har slått Molde 2–0 på bortebane.

– Hvem har lært deg fotball da?

– Alt fra faderen til B-lagstrenerne her i Bodø/Glimt. Det var der jeg følte at jeg lærte fotballen, så kom Kjetil og lærte meg om hvor mye mer enn fotball som finnes i fotball. Han er en ekstremt bra leder. Den fyren der bør dissekeres og analyseres når han skal i pennalet.

– Det er vel forhåpentligvis en stund til?

– Han begynner å bli litt grå i håret nå, spøker Saltnes.

Selv har en leddbåndsskade hindret ham fra å være med på hverken storkampene i Europa eller sluttspurten i Eliteserien.

– Det var ganske kjipt, men det var jævlig artig også. Det var veldig ambivalent. Supporteren i meg var i ekstase, og jeg var selvsagt veldig stolt, men jeg skulle ønske jeg kunne være utpå der, sier Saltnes om 6–1-triumfen han bevitnet fra sidelinjen.

Marius Lode er sikker på at Roma stiller betydelig mer forberedt enn de gjorde på Aspmyra. Det skal ikke så mye til, skal man tro Ulrik Saltnes.

– Det virket som de gikk i alle feller som var mulig å gå i, ved å ikke møte opp dagen før, ikke trene her, henge seg opp i vær og vind, kunstgress… Det virket som om fokuset ikke var helt der det burde være. Det kan hende de prøvde, men de virket ikke akkurat forberedt på det som traff dem, sier Saltnes.

– Ble du overrasket?

– Jeg var overrasket over dem, jeg var ikke overrasket over oss. Jeg synes vi er som vi alltid er, men de var ikke i nærheten.

Roma får en mulighet til å revansjere seg torsdag klokken 21.00. Kampen sendes på Viasat 4.