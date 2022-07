NØKKELMANN: Martin Ødegaard kan få enda tøffere konkurranse om startplass i Arsenal denne sesongen, men ekspertisen mener han har en nøkkelposisjon i klubben.

Ekspert om Ødegaards posisjon i Arsenal: − Knallsterk og ubestridt

Arsenal har hentet inn nye spillere og flere skal være på vei inn. Konkurransen kan bli tøffere enn tidligere for Martin Ødegaard, men ekspertene mener hans posisjon er bunnsolid.

Den norske landslagskapteinen hadde en imponerende førstesesong i Premier League. Drammenseren noterte seg for syv nettkjenninger og fire assist på 36 spilte kamper i den engelske toppdivisjonen.

– Man vil jo alltid spille på et best mulig lag. Hvis Arsenal skal konkurrere må han (Ødegaard) ønske å ha best mulige medspillere rundt seg, sier fotballekspert i TV 2, Erik Thorstvedt.

– Det må han tåle

Før kommende sesong har Arsenal allerede hentet inn den offensive midtbanespilleren, Fabio Vieira (22) fra den portugisiske storklubben Porto for 35 millioner euro. Den unge brasilianske kantspilleren Marquinhos (19) er hentet fra São Paulo.

I tillegg skal Arsenal ifølge The Athletic være enige med Manchester City om en overgang for Gabriel Jesus (25) til en verdi av rundt 55 millioner euro.

Thorstvedt tror Ødegaard lever fint med konkurransen rundt posisjonen hans.

– Arsenal har et godt utgangspunkt med mange unge spillere som kommer til å bli bedre. Samtidig må de fylle på litt, og det gjør de nå. Det er ikke mange spillere som er totalt faste på laget uansett, så konkurranse må han tåle. Og det tror jeg han gjør fint, sier den tidligere Tottenham-keeperen.

KAMP: Fotballekspert Erik Thorstvedt mener Ødegaard må tåle at det blir kamp om plassene i Arsenal.

– Kan styre spillet med sin intelligens

Amy Lawrence er en av journalistene i England som følger Arsenal aller tettest. The Athletic-journalisten er klar på at Ødegaard fortsatt vil være en viktig brikke for Arteta.

– Martin kan styre spillet med sin intelligens. Det er tydelig at Arteta setter ham høyt. Men det var klart at Arsenal måtte forsterke angrepet sitt. Det har vært et problem på spissplass. Nå ser det ut til å løse seg med Gabriel Jesus. Med flere andre offensive signeringer, blir det spennende å se hvordan Arsenal skal se ut neste sesong, sier Lawrence til VG.

Foran kommende sesong er det ingen hemmelighet at det spekuleres i hvem som skal være den neste kapteinen for London-klubben. The Athletic-journalisten mener Ødegaard er et logisk og opplagt valg.

– Uten av jeg vet noe akkurat nå, ville jeg nok satt pengene mine på Ødegaard. I likhet med Solbakken, føler Arteta at Martin er en som får ideene hans ut på banen og leverer det som ønskes. Det er en kvalitet jeg mener Ødegaard har i større grad enn mange andre i klubben. Hver gang Arteta snakker om Ødegaard, er det alltid med varme ord. Arteta ønsker nok enda mer av ham, men hans evner til å være en leder er definitivt der, sier Lawrence.

Ikke bekymret

Viasats Petter Veland mener det er viktig for både Arsenal og Ødegaard med en større bredde i troppen.

– Det er viktig å nevne at Arsenal også skal prestere i Europa kommende sesong. De trenger en god dybde. Dobbel dekning er mer eller mindre et must. I Ødegaards posisjon vil man da ha ham, (Emilie) Smith-Rowe og Vieira. Men alle kan jo også prestere i andre roller, sier Veland til VG.

SPENT: Fotballekspert i Viasat, Petter Veland, er spent på Ødegaards kommende sesong i Arsenal.

Veland er ikke bekymret for Ødegaards posisjon i London-klubben, tross de nye signeringene.

– Ødegaards posisjon er knallsterk og ubestridt. Alt tyder på at han står veldig sterkt og trygt i laget ved sesongstart. Derfra og videre er det prestasjonene som avgjør.

Ingen spekulasjoner

Veland tror en sommer fri for mas fra omgivelsene vil gjøre Ødegaard godt.

– Jeg håper han går sin aller beste sesong i møte. Med en oppkjøring fri for rykter for første gang på lang tid. Alle sommere siden han reiste til Madrid i januar 2015, har jo vært preget av mye rykter og spekulasjoner rundt nye destinasjoner, sier han og fortsetter:

– Så for første gang nå er det ingen som gidder å spekulere i fremtiden til Ødegaard på kort sikt, for den skjønner alle at er på Emirates.