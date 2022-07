NYTT CITY? The Athletic-journalist Oliver Kay tror signeringen av Erling Braut Haaland vil sørge for en endring av dynamikken i Manchester City.

Uenige om Haalands «posterboy»-effekt: − Han kommer fra lille Norge

The Athletic-journalist Oliver Kay tror Erling Braut Haaland (21) vil styrke Manchester Citys globale appell. Økonomiprofessor Harry Arne Solberg har imidlertid sine tvil.

– Det er liten tvil om at Haaland vil styrke Citys globale appell, spesielt blant yngre fans i «fremvoksende markeder» – der det er tydeligere vekt på stjerner i stedet for spillere. Haaland er den type stjernespiller som appellerer til spesielt unge fans, sier The Athletic-journalist Oliver Kay.

Han mener imidlertid ikke at Manchester City tenkte så mye på merkevaren Haaland da de signerte jærbuen tidligere denne sommeren – heller at hans store kommersielle rekkevidde vil gjøre det lettere å rettferdiggjøre signeringen fra et økonomisk perspektiv.

I 2020 ble Erling Braut Haaland «posterboy» for FIFA-spillene, den mest populære fotballspillserien i verden. Sammen med franske Kylian Mbappé seiler Haaland også opp som forsidegutten som kommer til å prege de neste årene. Med 17,2 millioner følgere på bildedelingstjenesten Instagram, har nordmannen en enorm rekkevidde også der.

Kun Kevin De Bruyne har flere Instagram-følgere i Manchester City enn nordmannen per 18. juli:

Info Manchester City-spillerne med flest Instagram-følgere Kevin De Bruyne: 18,3 millioner Erling Braut Haaland: 17,2 millioner Jack Grealish: 5,5 millioner Phil Foden: 5 millioner Ilkay Gündogan: 4,4 millioner Bernardo Silva: 2,8 millioner Ederson: 2,6 millioner João Cancelo: 2,6 millioner Kyle Walker: 2,5 millioner Andre utvalgte stjerner: Cristiano Ronaldo (468 mill.), Lionel Messi (350 mill.), Neymar (176 mill.), Kylian Mbappé (72,5 mill.) og Zlatan Ibrahimovic (54,6 mill.). Vis mer

Harry Arne Solberg er professor i sportsøkonomi ved NTNU. Han er skeptisk til om signeringen av Haaland vil bidra til å styrke Citys popularitet i verden. Det skyldes først og fremst det faktum at City allerede er en av verdens beste klubber.

– Det er nesten ikke mulig å løfte dem noe mer, det blir å vinne Champions League. En annen ting er at han kommer fra lille Norge. Hadde han vært kineser, japaner eller koreaner for eksempel, ville det vært noe annet, sier Solberg til VG – ettersom markedene i de nevnte landene er så mye større.

Professoren bruker en kamp mellom Manchester City og Everton i 2003 for å forklare hvorfor. Da startet nemlig begge lag med hver sin kinesiske spiller: Jihai Sun for Manchester City og Tie Li for Everton. Som konsekvens var det hele 365 millioner kinesere som fulgte kampen direkte på TV.

– Har det å signere store stjerner for å tiltrekke seg nye fans blitt viktigere de siste årene?

– Det er interessant med det kommersielle markedet, men det er ikke Norge med 5,5 millioner innbyggere. Men det er bevisst at klubber prøver å rekruttere spillere fra de store asiatiske markedene, sier Solberg.

VAR I SØR-KOREA: Tottenham har tiltrukket seg mange sørkoreanske fans etter at de signerte Son Heung-min. Spurs la deler av oppkjøringen sin nettopp til Sør-Korea.

Videre forklarer professoren at fotballinteressen ofte smitter over fra fedre til sønner, da også klubbtilhørighet.

– Fansen er trofaste. Når du lander på en klubb, blir du der. Jeg tror Haaland vil ha en begrenset effekt. Hadde City vært midt på treet, kunne han kanskje bidratt til en viss effekt, sier Solberg.

– Tror du Haaland kan tilføre noe til City utenom det sportslige?

– Nei, jeg tror det er begrenset. Magefølelsen sier ikke så voldsomt. De er jo allerede på toppen, svarer han.

Haaland fikk spørsmål om hårsveisen sin da han ble presentert for City-fansen. Se videoen under.

The Athletic-journalist Oliver Kay peker på hvordan City de siste årene har signert spillere av toppklasse i stedet for ferdige «A-list stars», og argumenterer for at signeringen av Jack Grealish signaliserte en endring i denne retningen.

– Jeg vil mene at Haaland er den første ferdigproduserte superstjernen de har signert på en lang, lang tid, sier Kay videre.

Han peker også på at City allerede er laget med størst kommersielle inntekter ifølge Deloitte, selv om bakgrunnen for deler av disse inntektene har vært etterforsket – ettersom dokumenter fra Football Leaks antydet at klubben hadde blåst opp sine egne sponsoravtaler for å omgå regelverket for økonomisk fair play.

– Realiteten er uansett at City ikke «trenger» flere kommersielle inntekter, siden de allerede tjener så mye. Jeg forventer at Haaland og den sportslige suksessen vil øke appellen inn mot andre sponsorer, men jeg tviler på at de kan konkurrere med summene Etihad eller andre Abu Dhabi-baserte selskaper kan legge bordet, sier Kay – og viser med det til hjemlandet for Manchester Citys eierskap.

EN ENDRING: Oliver Kay mener signeringen av Jack Grealish (i midten) tyder på en endring i overgangsstrategien til Manchester City.

