Fantasy Premier League Gameweek 3: Frekke erstattere, nye kupp og et vanskelig kapteinsvalg

Vi ser blant annet på de beste erstatterne for Darwin Núñez, det beste kapteinsalternativet og kuppene som gjør at man kanskje må gjøre endringer på strukturen sin.

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

For etter to runder begynner man å se noen nye trender for sesongen. I tillegg betyr det åpne overgangsvinduet at ting forandrer seg raskt.