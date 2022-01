POSITIV: FKH-leder Leiv Helge Kaldheim avbildet på Haugesund Sparebank Arena, som er sentral i forhandligene med Haugesund kommune.

FK Haugesund-leder: Nær løsning på krisen

FK Haugesund er i økonomisk krise. Nå nærmer klubben seg en avtale med deres største kreditor, opplyser styreleder Leiv Helge Kaldheim.

FKHs aksjeselskap skylder Haugesund kommune over 11 millioner kroner i ubetalte leieutgifter for Haugesund Sparebank Arena. For å kunne drive videre er de avhengig av å få slettet de utestående fordringene, ifølge FKH-sjef Leiv Helge Kaldheim.

– Vi må ha løsningen på plass så fort som overhodet mulig. Dette har med å ha positiv egenkapital. Lisensen fra Norges Fotballforbund er en liten del av det. Det er jo aksjeloven som også kommer inn i bildet her med tanke på å drive for kreditors regning, har Kaldheim tidligere uttalt til VG.

Onsdag avslo formannskapet i Haugesund et bud fra FKH på kommunens eierandel i stadion som inneholdt et vilkår om å slette klubbens gjeld i sin helhet.

Nå kan det gå mot en annen løsning på krisen.

Info Dette er saken * *FK Haugesund har over 11 millioner i gjeld til Haugesund kommune for ubetalte leieutgifter av Haugesund Sparebank Arena for årene 2020–2021. *Partene startet i 2014 på en 20 år lang leieavtale for stadion. FKHs aksjeselskap eier 60 prosent av Haugesund Stadion AS, kommunen eier de resterende 40 prosentene. Begge parter betaler imidlertid leie til det felleseide stadionselskapet, som fungerer som nedbetaling av banklån som ble tatt opp i forbindelse med byggingen av stadion. *Selv om FKHs aksjeselskap eier 60 prosent av stadionselskapet, betaler de 40 prosent av leieutgiftene. Bakgrunnen for konstruksjonen skyldes mer kompliserte forhold, som at Haugesund kommune var på den såkalte Robek-listen på tidspunktet stadion skulle finansieres. *I 2020 fikk FKHs aksjeselskap utsatt leien for 2020 og 2021 på grunn av manglende inntekter som en følge av coronapandemien. *Nå har ikke FKHs aksjeselskap råd til betale de utestående pengene. *For å få lisens fra Norges Fotballforbund må klubbens aksjeselskap kunne vise til positiv egenkapital. *I 2020 startet klubbens aksjeselskap forhandlinger om et salg av deres stadionaksjer til kommunen for å frigjøre kapital. Kommunen kom etter hvert med et tilbud på 39 millioner kroner. Dette avslo FKH til overraskelse for flere politikere. *Mot slutten av 2021 ba FKHs aksjeselskap om å få kjøpe kommunens 40 prosent i stadion samtidig som klubbens utestående gjeld ble slettet. Det ble uttalt at kjøpssummen skulle dekkes med private midler fra investorene i aksjeselskapet. Dette budet avslo formannskapet i Haugesund onsdag 19. januar. *Nå er partene i forhandlinger om en ny løsning. Vis mer

– Jeg har vært i kontakt med kommunedirektøren i etterkant av møtet i formannskapet og vi har en veldig positiv progresjon i dialogen. Jeg ser frem til at vi kan komme frem til en løsning i nær fremtid, sier Kaldheim til VG torsdag ettermiddag.

Bakgrunn: FKH i økonomisk krise

JOBBER MED LØSNING: FKH-leder Leiv Helge Kaldheim.

FKH-lederen ønsker ikke å kommentere hvilken avtale som nå diskuteres mellom partene.

VG kjenner imidlertid til at den mest aktuelle løsningen nå er at FKH blant annet får slettet de utestående fordringene til kommunen mot at leieavtalen forlenges med to år. Den vil i tilfelle utløpe i 2036 i stedet for i 2034.

I utgangspunktet betaler FKH rundt fire millioner kroner per år til kommunen.

– Det har jeg ikke lyst til å komme inn på foreløpig. Begge parter har gjort en jobb i forkant av møtet i formannskapet. Det er gjort klart for å komme til enighet innen veldig kort tid, sier Kaldheim om VGs opplysninger.

VG omtalte FKH-krisen onsdag, hvor situasjonen ble betegnet som skremmende.

– Det er helt avgjørende for klubben at vi finner en løsning som gjør at gjelden blir slettet, sier Kaldheim torsdag ettermiddag.

Det vil trolig bli satt opp et ekstraordinært formannskapsmøte neste onsdag, får VG opplyst. Hvis flertallet i formannskapet går inn for en avtale med FKH, vil den videresendes til bystyret for avstemming. Neste bystyremøte i Haugesund er berammet til onsdag 2. februar klokken 18.00.

På hvilken måte løsningen som partene nå forhandler om vil endre fremtidsutsiktene til FKH, vil Kaldheim avvente med å uttale seg om.

– Vi vil først få en avklaring før vi tar veien videre. Vi har jobbet med en løsning i halvannet år. Det har vært en lang og strevsom vei. Jeg vil berømme kommunedirektøren for det arbeidet og innsatsen han har lagt ned. Han har vært løsningsorientert.

Kommunedirektøren, som er den øverste administrative lederen i Haugesund, er Ole Bernt Thorbjørnsen. Han svarer slik på en henvendelse fra VG om utviklingen i saken:

– Vi fortsetter den gode dialogen.