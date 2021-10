MANNEN Å STOPPE: En vond nese er småtterier for Stevan Jovetic. Montegrineren har kjempet seg tilbake fra skader og er klar for å stoppe Norges VM-drømmer.

Advarer mot Montenegro-stjerne: − Må passe på

Stevan Jovetic (31) er blant Ullevaals største stjerner når Montenegro møter Norge på Ullevaal. 31-åringen er skadeforfulgt, men står på banen av kjærlighet til fotballen.

Av Magnus Gamlem

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

– Jeg føler meg fantastisk. Jeg har trent som normalt de tre siste ukene og spilt for Hertha. Alt er som det burde være, sier Montenegros store stjerne, Stevan Jovetic, før kampen mot Norge.

Han har ikke gitt opp å ta Montenegro til VM, og er mannen å stoppe for Ståle Solbakkens menn foran et fullsatt Ullevaal.

– Han er målfarlig, godt skudd, smart i bevegelsene foran mål og har jo erfaring fra store klubber. Så en vi må passe på, sier Jovetics norske lagkamerat, Rune Almenning Jarstein, til VG.

Montegrineren, som har den tidligere storscoreren Andrej Sjevtsjenko som forbilde, har tidligere spilt for storklubber som Inter, Manchester City, Sevilla og Fiorentina.

For landslaget scorer Jovetic i halvparten av kampene. 61 kamper og 31 mål er fasit så langt i karrieren.

Men det er ingen selvfølge at angrepsspilleren er med og i det hele tatt spilleklar til kveldens oppgjør. 31-åringen har en vond skadehistorikk og returnerte fra en leggskade for bare to uker siden.

I nesten alle klubber han har vært i har skadene forfulgt ham, og i løpet av fire år i Monaco måtte han stå over 86 kamper. Men den nåværende Hertha Berlin-spilleren har aldri vurdert å kaste inn håndkleet.

– Jeg har hatt to kneskader, du kan ikke bestemme over skadene. Det var et vanskelig år, men jeg er er glad for å være tilbake. Det har ikke vært en enkel tid, men jeg har spilt fotball i 23 år og nyter tiden på banen. Kjærligheten min til fotball har seiret, har Jovetic poetisk formidlet.

Hans erfaring med stygge skader har skapt en empati for andre i samme situasjon. I 2015 grep Jovetic inn for å redde karrieren til landsmannen Milivoje Raicevic.

Spissen hadde røket korsbåndet i kneet, men klarte ikke å finansiere den nødvendige operasjonen. Jovetic hadde aldri snakket med Raicevic, men tok kontakt da han fikk høre historien.

– Jeg kan bare si tusen, tusen takk og love Stevan at jeg er tilbake neste sesong. Jeg skal score mål for ham, sa Raicevic til Eurosport.

Raicevic er fremdeles aktiv fotballspiller, og har spilt for flere klubber i hjemlandet.

Det blir tilnærmet fullt hus på Ullevaal stadion i kveld. Det blir første gang siden 2019 at det norske landslaget kan få oppleve støtten fra en fullsatt nasjonalarena.