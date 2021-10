HVEM ER STØRST: Rosenborg jubler etter seieren over Milan i 1996. Nå sammenlignes Bodø/Glimts 6–1 over Roma med det største som er gjort av norske klubber.

«Debatten» om Bodø/Glimts Roma-bragd: − Urettferdig å sammenligne med Rosenborg

Satt opp mot Rosenborgs historiske innsats på 90-tallet, er datidens RBK-ere uenige om gårsdagens Glimt-prestasjon er på høyde med det de selv gjorde.

Publisert: Nå nettopp

– Prestasjonen må sammenlignes i den tiden det skjer i. Du konkurrerer i din tid og forskjellene er nok større nå rent pengemessig, men det blir også feil å snakke ned våre prestasjoner på grunn av det. Jeg synes det blir urettferdig å flytte våre prestasjoner bak Bodø/Glimt, det bør være et hakk høyere enn å slå Roma i en Conference League-kamp, sier Bent Skammelsrud til VG, som understreker at prestasjonen til Glimt heller ikke skal snakkes ned – den var «helt fantastisk».

Skammelsrud var en stor del av et Rosenborg som på 90-tallet var fast inventar i Champions League, og som i 96/97-sesongen tok seg til kvartfinale mot Juventus, etter 2–1-seieren over Milan noen måneder før, da beskrevet som «tidenes norske klubb-bragd».

– Ikke langt unna

Roar Strand ble i den kampen byttet ut i det 90. minutt for Jahn Ivar «Mini» Jakobsen og Strand mener torsdagens prestasjon er helt på høyde med det de selv gjorde.

MILAN: Rosenborg-spillerne jubler etter å ha slått AC Milan i kvartfinalen i Champions League.

– De er ikke langt unna hverandre, selv om det er vanskelig å sette nivåforskjellen Roma-Glimt i sammenheng med de lagene vi møtte. Siden det er to forskjellige tidsepoker, er det vanskelig å sammenligne, sier Strand til VG.

Samtidig slo trønderne Dortmund borte og Real Madrid hjemme på Lerkendal i noen av sine Europa-skalper.

– Ja, det var store øyeblikk da vi slo Milan og Dortmund borte og Real Madrid hjemme, det er ingen tvil om det. Det var øyeblikk som gjorde folk stolte. Men det Glimt gjorde i går og, det er oppi der. Det ligger på samme hyllen som de prestasjonene som Rosenborg gjorde, synes jeg, sier «Mini» til VG og legger til:

– Champions League er nok hakket over Conference League, men det er fortsatt Roma. Laget som ligger i toppen i Italia. Du kan begynne med: «Ja, men han satt på dårligere spillere». De spillerne her de spiller i Roma, og det er f*** ikke fordi de er dårlige.

Matti Goksøyr, professor ved Norges idrettshøgskole, har skrevet bøker om fotball og idrettshistorie. Han sier det er nærmest umulig å gjøre en sammenligning helt rettferdig. Han trekker blant annet frem forskjellen i turneringene de to lagene henholdsvis spilte i og kontinuiteten.

– I hovedsak så er det utrolig artig at en liten by som Bodø klarer å frem et så godt lag som klarer å slå et av topplagene i Europa, men de må gjøre det med en litt mer stabilitet over en litt lengre tid for at det skal sammenlignes med Rosenborg, sier Goksøyr til VG.

– Et snev av Milan-kampen

En del av RBK på 90-tallet var og Ola By Rise som ser mye Bodø/Glimt om dagen. Han lurte på om det var noe feil med øynene da resultatet var et faktum. Han minner om et gammelt Rosenborg-postulat: Det er viktig å unne andre suksess.

– Det kan besvares på to måter. Opplevelsesmessig er det klare likhetstrekk, en sensasjon som gir gjenlyd i Europa og med en gjennomslagskraft som har snev av Milan-kampen. I et saklig perspektiv er det klart det er forskjell på europacupene og nivåene, Champions League-prestasjoner vil over tid stå sterkere, sier By Rise.

Han gir landslagssjef Ståle Solbakken rett i at nivåforskjellen er vesentlig, men er opptatt av å ikke rakke ned og sier Glimt fortjener hvert rosende ord de nå får. Spesielt spillestilen, rekruttering og samhandlingen gjør kommunaldirektøren i Trondheim varm om hjertet.

– Jeg kjenner det godt igjen fra gullperioden i Rosenborg. Det er bare å gi dem stående applaus, sier han.

Og selv om Skammelsrud synes det er urettferdig å sammenligne prestasjonene, gleder han seg over Bodø/Glimts triumf, og sier det er vanskelig å mene noe om den historiske forskjellen til Rosenborg – siden han deltok selv.

– Litt edruelig dagen derpå var dette en tredjerangs turnering, og det er urettferdig for både vår del og Bodø/Glimts del om de skal sammenlignes. Vi må stikke fingeren litt i jorden og bare hylle Bodø/Glimts fantastiske prestasjon, sier han.

Han mener det først og fremst er synd at nordlendingene røk ut av Champions League-kvalifiseringen mot Legia Warszawa og gjerne skulle hørt hjemme på et enda høyere Europa-nivå.