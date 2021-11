Sandviken ble seriemester sist helg. Neste sesong heter laget Brann.

Sandviken-kvinnene blir en del av Brann: − En stor og viktig dag

IL Sandviken stemte torsdag for at idrettslagets fotballag i Toppserien kan fristilles og bli en del av Branns kvinnesatsing.

Dermed ligger alt til rette for at nybakt seriemester Sandviken blir hetende Brann neste sesong. Fra før har årsmøtene i Brann og Sandviken Toppfotball stemt for en fusjon.

Styret i IL Sandviken stilte seg samlet bak å gi slipp på kvinnenes fotballag. På torsdagens årsmøte ble det påpekt at «tiden er inne» for et slikt grep. Idrettslaget satser på å etablere et nytt Sandviken-lag på et lavere nivå.

Følger trenden

I alt 80 stemmeberettigede møtte opp, og alle sa ja til sammenslåingen. Etterpå var det stor jubel i salen.

– Dette er en stor og viktig dag for kvinnefotballen i Bergen, sier Sandviken-trener Alexander Straus til BA.

Brann blir den foreløpig siste i en rekke av norske fotballklubber på herresiden som innlemmer et kvinnelag i sin satsing. Det gjorde for eksempel Rosenborg da klubben overtok Trondheims-Ørns plass i Toppserien i 2020.

LSK Kvinner gjorde det samme i 2010, da de tok over for Team Strømmen.

Stolte og ydmyke

I sosiale medier omtaler Brann torsdagens vedtak som «en historisk dag». Videre skriver bergensklubben at «vi er utrolig stolte og ydmyke».

Sandviken har vært et stabilt topplag de siste årene. Før årets gullsesong sto de med tre strake fjerdeplasser på øverste nivå. Klubbens hittil eneste tap i 2021 kom nylig i cupfinalen mot Vålerenga.

Lørdag avslutter Sandviken sesongen i bortemøtet med LSK.