SNAKK: Ståle Solbakken vraket Kristoffer Ajer mot Nederland, men midtstopperen var tilbake i varmen mot Latvia. Her er de sammen under treningen i Lillestrøm dagen før avreise til Riga.

Ajer fikk klar beskjed av Solbakken: − Vet at det er ting jeg må utvikle

ULLEVAAL STADION (VG) Ståle Solbakken (53) mente at tiden var overmoden for at Kristoffer Ajer (23) skulle finne seg en ny klubb. Og landslagssjefen fikk det som han ville.

Denne sommeren ble midtstopperen tidenes dyreste Brentford-kjøp da han ble hentet fra skotske Celtic.

– Det har vært en drømmeovergang for min del. Det er en fantastisk klubb som analyserer alt til punkt og prikke. Du vet absolutt alt om motstanderen før du starter kampen. Jeg bor i en flott by, koser meg og nyter livet, sier Ajer.

Under samlingen på Marbella i mars var Ståle Solbakken klokkeklar på at den skotske ligaen ikke holdt mål.

– Han må bytte liga nå. Altså, det må han. Han har ikke nok utfordringer i hverdagen der. Derfor tror jeg han har fått noen uvaner, som man ikke merker før han møter bedre motstand i landskamper eller Europa. Så det tror jeg er et smart trekk av han, sa Solbakken da.

– Jeg hadde en del muligheter i det overgangsvinduet her som jeg måtte vurdere. Brentford var den klubben jeg anså til å være den som kunne utvikle meg best. Jeg vet at det er ting jeg må utvikle, sier Ajer.

– Ståle mente at du hadde lagt til deg et par uvaner...?

– Jeg tror det er naturlig når man spiller litt for mange kamper på et nivå som ikke er høyt nok. Jeg har utrolig respekt for den skotske ligaen, det er mange flotte lag der, men det blir litt for mange kamper der jeg ikke blir utfordret nok. Det blir jeg absolutt i Premier League, så jeg tror nok ligaen Premier League ikke er mulig å klage på.

TØFFE TAK: Kristoffer Ajer får bryne seg på angrepsspillere som driblesterke Wilfried Zaha i Premier League.

Ajer peker på soneforsvaret og posisjoneringspillet som områder han kan utvikle. Solbakken hintet også om at evnen til å forsvare egen boks var blant hovedårsakene til at Andreas Hanche-Olsen ble valgt mot Nederland.

– I den kampen ville vi gjerne ha to spillere som tenker likt når det gjelder å forsvare feltet, blant annet.

– Jeg får hjelp av Ståle og enorm hjelp hver eneste dag av trenerne i Brentford og ikke minst assistenten Brian, som har en enorm kunnskap om det defensive. Da jeg tok valget var Brentford soleklart førstevalg, sier Ajer.

Solbakken tror at Ajer er på et godt sted nå.

– Det tror jeg er et fint klubbvalg. Han er jo tiltenkt mye spilletid og har spilt de tre kampene til nå. De har mange prinsippene med soneforsvar som vi gjerne vi vil få til. Selv om de startet med en femmer nå, så kan det godt hende at de spiller med en firer eller at vi spiller med en femmer en gang, sier Solbakken – og legger til:

– At de har et skandinavisk trenerteam tror jeg heller ikke er en ulempe når man skal etablere seg i starten.

PÅ BALLEN: Ståle Solbakken lekte seg med kula under mandagens trening.

Kristoffer Ajer sier han leverer fint med å bli betegnet som et «rekordkjøp» – etter at klubben betalte 164 millioner kroner for ham.

– Den merkelappen går veldig fint. De har en veldig nøktern og flott filosofi. De analyserer spillerne de henter og anser de som riktige kjøp, så da får vi satse på at jeg blir et riktig kjøp.

Midtstopperen er full av lovord om hvor detaljorientere Brentford er i alt de foretar seg – fra analyse til dødballer til ernæring.

– Jeg har gått fra haggis og skotsk pie i Skottland til å spise salater og kylling i London, så det har vært flott utvikling der også, ler Ajer.