FØLER SEG URETTFERDIG BEHANDLET: Kristoffer Barmen har blitt kastet ut av Brann.

Advokaten: Barmen-oppsigelsen kan ende i rettssak mot Brann

DRAMMEN (VG) Fredag fikk Kristoffer Barmen sparken av Brann. 28-åringen kan ende opp med å ta klubben for retten.

Publisert:

Det får VG bekreftet av Barmens advokat, Eirik Monsen.

Som den eneste av dagens Brann-spillere som deltok på nachspielet natt til tirsdag 10. august, har Barmen blitt oppsagt av klubben. Også Vegard Forren (33) og Mikkel Andersen (32) har forlatt Brann i løpet av den siste halvannen uken, men begge skal ifølge Brann ha blitt enige med klubben om å terminere avtalene sine.

Fredag uttalte Barmens advokat at klienten hans var overrasket over å få sparken og at han følte seg urettferdig behandlet.

– Vi er uenige i oppsigelsen. Han syns det er krevende. Han har blitt sagt opp fra en arbeidsplass han har vært siden han var liten, mente advokaten.

– Det har vært en prosess, men beslutningen fra Brann kom overraskende, sa han videre.

FERDIG I BRANN: Barmen får ikke lenger spille for klubben.

– Urettferdig behandlet

Under en pressekonferanse fredag kveld bekreftet styreleder Birger Grevstad i Brann at Barmen ikke hadde fått noen kompensasjon. Midtbanespilleren forlenget kontrakten sin med Brann til ut 2025 så sent som i april.

10 andre spillere slapp unna med «en alvorlig skriftlig advarsel».

Styrelederen svarer følgende på spørsmål om han ønsker å kommentere at Barmen kan ende med å ta Brann for retten:

– Nei.

Fredag begrunnet Brann sanksjonene som innebar at 28-åringen fikk sparken.

– En vesentlig del av begrunnelsen for at denne spilleren får en strengere reaksjon enn de spillerne som har mottatt skriftlig advarsel, er at Barmen blant annet hadde en sentral rolle i gjennomføringen av nachspielet, hevdet klubben i en pressemelding.

– Vi er skuffet, fortvilet og forbannet, sa styreleder Grevstad om nachspiel-hendelsen.

Barmens advokat er kritisk til Branns håndtering av saken.

– Det er fremsatt påstander Kristoffer Barmen ikke kjenner seg igjen i og han føler seg åpenbart urettferdig behandlet, noe som forsterkes ved at han nærmest er plukket ut til å bære ansvaret alene for det aktuelle nachspiel. Barmen mener det foreligger en urimelig forskjellsbehandling og er åpenbart ikke enig i klubbens beslutning, mener advokaten.

Kan kreve forhandlinger

Ifølge arbeidsmiljøloven har Barmen to uker på seg til å be om forhandlinger etter at han fikk sparken. Hvis ikke er det et alternativ å ta Brann for retten.

– Ja, bekrefter advokaten hans til VG, når han blir forelagt hvordan saken kan gå videre.

Daglig leder Vibeke Johannesen har ikke besvart VGs spørsmål om hun ønsker å kommentere saken.

Brann-spiller Mathias Rasmussen (23) er knust over at Barmen er ferdig i klubben.

– Det gjorde vondt langt inn i sjelen å se overskriften med Barmen. Han er en fantastisk person, sier Rasmussen til VG.

– Det er en trist nyhet for alle involverte, sier Sivert Heltne Nilsen til VG.

Det samme mener kaptein Daniel Pedersen.

– Det er utrolig kjedelig at Barmen og Mikkel ikke er her, forteller dansken til VG.

Trener Eirik Horneland sier han ikke har vært involvert i saken siden forrige lørdag og dermed heller ikke har vært med på å bestemme sanksjonene.

Lørdag rykket Rolf Barmen, Kristoffers pappa og tidligere styreleder i Brann, ut med en støtteerklæring til sønnen. Den avsluttet han på følgende vis:

– Så er jeg også forundret. Forundret over hvordan verdier som ærlighet blir behandlet av de som mener ærlighet skal være en verdi. Forundret over hvor ulikt godt lederskap kan oppfattes. Forundret over hvor mange ansikter sannheten kan ta. Men undring gir utvikling og nysgjerrighet avler fremskritt, skrev Barmen senior.