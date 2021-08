NESTEN FULLT: Med nesten 70 000 tilskuere var det mange tilskuere innenfor portene på Wembley.

Britiske myndigheter: Over 3000 personer kan ha blitt smittet etter EM-finalen

EM-finalen på Wembley ble etterfulgt av høy smitte blant tilskuerne.

Av Simon Zetlitz Nessler

Publisert: Oppdatert for mindre enn 10 minutter siden

Det kommer frem av en rapport publisert av britiske folkehelsemyndigheter fredag kveld.

2295 personer var trolig smittet av covid-19 under finalen, og at ytterligere 3404 personer som dro til Wembley på finaledagen fikk coronaviruset kort tid etter finalen og muligens kan ha blitt smittet mens de var til stede på finalen, skriver de i rapporten. The Times melder ifølge Reuters om de samme tallene, skriver fredag de kveld.

– EM 2020 var en unik hendelse og det er ikke sannsynlig at vi får se en lignende innvirkning på covid-19-smittetilfeller fra fremtidige arrangement, sier Jenifer Smith, visemedisinsk direktør i Public Health England.

67 173 tilskuere var ifølge arrangøren til stede på herrenes EM-finale i fotball i juli. Flere advarte mot at store folkemengder under mesterskapet kunne føre til økt smittetrykk i vertslandene, blant andre England.

VG-kommentator Astrid Meland skrev 2. juli at EM «kunne bli Europas største massesmittehendelse», WHO har også advart mot å slippe for store folkemengder inn på arenaer og utesteder.

– Dataene viser hvor lett viruset kan spre seg når det er tett kontakt og dette burde være en advarsel til oss alle mens vi forsiktig forsøker å returnere til normalen, fortsetter Smith.

Finalen på Wembley ble preget av opptøyer før start, med mange som prøvde å ta seg inn på arenaen uten billett for å se Englands herrelandslag spille i sin første finale siden VM i 1966. Italia vant til slutt EM etter straffesparkkonkurranse.

Til tross for økende covid-19-smitte i Storbritannia, valgte myndighetene å øke fra et tak på 22 500 tilskuere i gruppespillet til det som i finalen altså ble drøyt 67 000 tilskuere. Wembley tar totalt 90 000 tilskuere.

Rapporten viser en gjennomgang av flere store idrettsarrangement på britisk jord. Til sammenligning var det 881 smittetilfeller av totalt 300 000 tilskuere som var innom tennisturneringen Wimbledon.

– Data er vårt fremste våpen i kampen mot pandemien og disse pilottestene gir oss kunnskapsgrunnlag til hvordan vi skal håndtere store arrangementer, nå og i fremtiden, sier helseminister James Bethell.