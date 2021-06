Dette betyr et kommersielt samarbeid.

EM-KLAR: Cristiano Ronaldo på trening i Budapest mandag. Foto: ATTILA KISBENEDEK / AFP

Ronaldo (36) om alderen: − Jeg har alltid klart å tilpasse meg

Sist EM: Cristiano Ronaldo måtte gråtende av banen etter snaue 25 minutter av finalen. Da han kom ut av garderoben etter 90 minutter, pisket han sine medspillere til gull.

Tirsdag kveld blir Ronaldo, nå 36 år gammel, den første spilleren som har vært med i fem EM-sluttspill.

Han trenger bare én scoring for å bli mesterskapets toppscorer gjennom alle tider.

Ronaldo deler foreløpig rekorden med Michel Platini, den tidligere UEFA-presidenten. Samtlige ni mål fra franskmannen kom i 1984-EM. Ronaldos ni har kommet på fire mesterskap. Det første målet kom i 2–1-tapet for (senere mester) Hellas i gruppespillet i 2004.

Om Portugal skulle komme til finalen, så blir det Ronaldos tredje EM-finale. Det er det heller ingen som har klart tidligere.

– Han var min rollemodell - og er det fremdeles. Han er den eneste spilleren som jeg har prøvd å hente tre-fire ting fra, sier Karim Benzema (33) på Frankrikes pressekonferanse.

Portugals landslagssjef har tilsynelatende et sterkere lag enn det laget som tok gull for fem år siden.

– Som lag vet vi ikke ennå hvordan det blir i forhold til 2016. Det er ikke den samme turneringen som i 2016. Dette er et yngre lag med stor potensial. Om vi er bedre eller dårligere enn i 2016, må vi se når vi har spilt, sier Ronaldo på Portugals pressekonferanse.

– Personlig er jeg ikke den samme spilleren som jeg var for 18 år siden, eller for ti år siden, eller for fem år siden.

– Det viktigste for en fotballspiller er evnen til å tilpasse seg. Jeg er mer moden nå. Hvis du vil spille i mange år, må du tilpasse deg. Fra jeg var 18 til jeg er blitt 36, har jeg klart å justere og tilpasse meg. Jeg har alltid hatt evnen til å vinne, og være en del av et lag som er i stand til å vinne.

Han har ett år igjen av kontrakten med Juventus, men det spekuleres i klubbskifte for portugiseren.

– Jeg har spilt på høyeste nivå i 18 år. Det er ikke noe jeg tenker på. Hvis jeg var 18 eller 19, ville jeg kanskje ha hatt noen søvnløse netter, men jeg er 36. Hva som enn kommer, så er det det beste - om det så er å bli i Juventus eller å gå et annet sted, sier Ronaldo.

