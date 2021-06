«THE YORKSHIRE PIRLO»: Kalvin Phillips sammenlignes med en italiensk legende. Foto: Glyn Kirk / Pool AFP

Englands nye helt tok EM med storm: − Et beist

Hard trening, mindre øl og fast food – og et iboende fotballtalent. Kalvin Phillips (25) er en eventyrhistorie, og etter mesterskapsdebuten hylles «The Yorkshire Pirlo».

– Det er en fantastisk historie om en fyr som nylig spilte i Championship, som nå er på øverste nivå med dette England-laget, forteller Frank Lampard, med over 100 landskamper for England.

Hyllestene renner inn etter Kalvin Phillips mesterskapsdebut for England. 25-åringen gikk kompromissløst til verks mot Luka Modric og Kroatia.

– Han var banens beste for England i dag, slår Alan Shearer fast.

Phillips traff på samtlige pasninger (18) han prøvde på før pausee, og hadde også pasningen som spilte gjennom Raheem Sterling til den avgjørende 1–0-scoringen.

– Phillips spilte fantastisk fra start til slutt. Han hadde energi, modenhet – alt du ønsker fra en midtbanespiller. Han var overalt på banen, den målgivende pasningen var utrolig god og han beskyttet forsvarsfireren. Fantastisk, oppsummerer Shearer.

– Det er et godt resultat og jeg er fornøyd med egen innsats. Vi har to gruppespillskamper igjen, og vi må spille like godt - om ikke bedre - da, er dommen fra hovedpersonen selv.

Phillips er en eventyrhistorie som engelskmennene elsker, en usannsynlig helt som fikk landslagsdebuten i fjor. Midtbanespilleren har gått gradene i Leeds fra ung alder, og har vært sentral i den tradisjonsrike klubbens klatretur fra Championship til Premier League.

Marcelo Bielsa har gjort Phillips til sitt personlige prosjekt, skriver The Athletic. Den argentinske manager tok tak i spillerens «øl og burger»-vaner og pushet ham ekstra hardt på trening. Nøye coaching fra «El Loco» har gjort engelskmannen til en av landets beste midtbanespillere.

– Han er utrolig undervurdert. Han har hatt en fantastisk start på landslagskarrieren, og jeg synes han var enorm gjennom hele kampen, lyder det fra England-manager Gareth Southgate.

Underveis i søndagens kamp begynte «The Yorkshire Pirlo» å trende på Twitter. Med kallenavnet sammenlignes Phillips med den italienske legenden Andrea Pirlo, og mot Kroatia gjorde han seg fortjent til æren.

– Han har virkelig hevet spillet sitt. Vi ser ham kontrollere kampene i Premier League fra dypt på midtbanen hver uke. Nå har Gareth spurt om han kan spille litt høyere i banen og gi laget mer energi og kreativitet. Jeg synes han spilte briljant, og midtbanen var perfekt balansert, mener Lampard.

Luka Modric og de andre kroatiske stjernene fikk konstant merke Phillips nærvær, men selv om han lagde flere frispark (3) enn noen andre på banen, unngikk 25-åringen kort. Det får en gammel hardhaus, Nigel de Jong, til å trekke frem superlativene.

– Kan vi snakke om prestasjonen til Kalvin Phillips? Et beist på midtbanen. Han bryter opp spillet og spiller baller gjennom ledd, er hans dom.

– Du var enorm i dag, roser lagkamerat Marcus Rashford.