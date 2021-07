Kommentar

Nå kan han hente frem tipsene fra Simeone

Av Trond Johannessen

KASPER OG KASPER: Keeper Kasper Schmeichel feirer seieren sammen med landslagssjef Kasper Hjulmand. Foto: TOLGA BOZOGLU / X01348

(Tsjekkia – Danmark 1–2, Ukraina – England 0–4) «Football’s coming home» ljomer videre. Kan virkelig de «røde og hvide» stå imot en nasjon som har ventet så inderlig på ny finale i 55 år?

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Dette er en kommentar. Kommentaren gir uttrykk for skribentens holdning

Se ikke bort fra det.

Denne danske gjengen frykter ingenting, selv ikke en semifinale mot England på Wembley.

Den danske landslagssjefen Kasper Hjulmand fremstår heller ikke som noen redd mann før turen til London.

Noe av det første han gjorde da han fikk jobben etter Åge Hareide, var å reise til Madrid. Han ville se hvordan Diego Simeone jobbet med sitt Atlético, hvordan laget klarte å utfordre Barcelona og Real Madrid og de andre store i Europa og enda mer spesifikt: Hvordan laget forsvarer seg på de 20 siste meterne.

SPANSK MESTER: Diego Simeone, mannen Kasper Hjulmand beundrer for sitt forsvarsarbeid, jubler etter at ligagullet ble sikret i mai – to poeng foran Real Madrid. Foto: Ballesteros / EFE

Halvannet år etter studieturen er det Danmarks tur til å utfordre Europas giganter. Og hvilken kvartett vi har i EM-semifinalene: Store Italia mot store Spania, store England mot lille Danmark.

England vant stort over Ukraina, mens Danmark gravde frem en hardtarbeidende ettmålsseier over Tsjekkia. Men Ukraina er svake, kraften i den danske ettmålsseieren skal ikke undervurderes – slike har man som oftest på veien frem i et langt EM.

England er favoritt, men Danmark lar seg jo ikke slå ut av noe denne sommeren. Dessuten har de nær historie med seg. Danskene vant 1–0 på et tomt Wembley i Nations League i fjor, Christian Eriksen ble matchvinner på straffe ... I København ble det 0–0.

SLO ENGLAND: Christian Eriksen scoret målet da Danmark slo Declan Rice og England på Wembley i fjor, Foto: Daniel Leal-Olivas / Pool AFP

Danmark er et lite land, men de har en enorm fotballselvtillit og dette laget ledes av Schmeichel, Kjær, Delaney, Højbjerg – Leicester, Milan, Dortmund og Tottenham. Det er voksne folk i sentrallinjen til Kasper Hjulmand, landslagssjefen som sees på som en fotballnerd i hjemlandet. Han har studert tusenvis av kamper, de siste årene altså ekstra opptatt av å analysere det som skjer på de siste 20 meterne av egen halvdel.

Derfor dro han til Diego Simeone. Han ville lære av en mester, hvordan man stopper innlegg og hvordan man rydder opp når innleggene likevel kommer. «Måten de arbeider strategisk og forsvarer seg på de siste 20 meterne er helt unik», har han uttalt.

Nå kan Hjulmand hente frem permen med de beste tipsene fra uken han hadde hos argentineren. Kanskje er mannen som ledet Atlético til ligagull denne sesongen Danmarks lille finalejoker.

Men Danmark kan selvsagt mer enn å forsvare seg, Johan Cruyff og Pep Guardiola er tross alt Hjulmands største forbilder. Begge hadde vært stolte kveldens 2-0-scoring: Joakim Mæhles innlegg med yttersiden, Kasper Dolbergs volley med innsiden. Danmark har elleve EM-mål, England har åtte.

KLAR BESKJED: «Vi skal ikke hjæm, vi skal videre» står det på drakten Joakim Mæhle holder frem. Foto: TOLGA BOZOGLU / X01348

England vil ha alt presset på seg, pappa Schmeichel mener at danskene ikke føler noe press lenger etter det som skjedde med Christian Eriksen for nøyaktig tre uker siden. Da var det ingen, absolutt ingen, i Danmark som snakket om EM videre eller 0–1-tapet for Finland eller resten av turneringen. Det sportslige var et ikke-tema.

«Jeg har ikke noe godt svar på det, men vi står sammen, Christian har det bra og vi spiller for ham», svarer kaptein Simon Kjær da han etter Tsjekkia-seieren blir bedt om å forklare hvordan de har reist seg.

De danske ledertypenes betydning kan aldri undervurderes når historien om denne sommeren skal skrives. Det kan ikke Kasper Hjulmand heller, trolig den perfekte mannen i ekstremsituasjonen som oppsto. For selv om han er veldig opptatt av fotballen som skal spilles, er han like opptatt av menneskene som skal spille den.

– Jeg vil heller være kjent som et godt menneske enn en god trener, sier Hjulmand i en podkast om lederfilosofi før EM. Denne sommeren har han lykkes med begge deler.

FØLGER EM: Trond Johannessen.

Han kritiserer tildelingen av VM i Qatar, han kjemper for handikappedes rettigheter i Danmark, han gir én prosent av lønnen sin til den veldedige organisasjonen Manchester Uniteds Juan Mata startet, han bryr seg (selvsagt) mest om Christian Eriksen, han tar seg av spillerne sine og han leder Danmark til semifinalen i EM.

Spurt om sine største inspirasjonskilder, svarer Hjulmand at foreldrene alltid har sagt at det ikke er noen grenser for hva man kan oppnå.

Han tror på dem nå.