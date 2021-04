NYE PLANER: Real Madrid og Liverpool er to av de tolv klubbene som er med i Super League-planene. Her jubler Real Madrid etter å ha slått ut Liverpool av Champions League. Foto: DAVID KLEIN / X06540

Supporterleder positiv til Super League: − De fleste hadde skrudd på TV-en

Ruben Skjerping, leder av Real Madrids norske supporterklubb, tviler på at fotballpublikummet ville boikottet kamper fra Super League.

Av Herman Folvik

– Det ser ut som alle er negative til det, og jeg forstår det er mange grunner til det. Men fra Real Madrids ståsted er dette uten tvil positivt, sier Skjerping.

Søndag kveld bekreftet 12 europeiske storklubber at de er enige om å starte en ny turnering – Super League. Motstanden har kommet fra «alle» kanter, og Det europeiske fotballforbundet (UEFA) truer med reaksjoner mot klubbene og spillere.

Super League

Slik skal den nyetablerte europeiske Super League i fotball avvikles: * Ligaen er kontrollert av grunnleggerklubbene, ikke av nasjonale eller internasjonale fotballforbund. * Den skal ha 15 faste medlemmer, mens 5 plasser per sesong skal tildeles på grunnlag av oppnådde resultater foregående sesong. * Kampene skal spilles i midtuken. Sesongen starter i august, og det skal spilles i to grupper med 10 lag i hver. Det spilles hjemme og borte, og de tre beste i hver gruppe går til kvartfinale. * Lagene som blir nummer fire og fem går til utslagskamper med hjemme- og bortekamp fra lag mot den andre gruppa om de to siste kvartfinaleplassene. * Det blir hjemme- og bortekamper i kvartfinaler og semifinaler, fulgt av en finale i mai. Den skal spilles på nøytral bane, som dagens Champions League- og Europa League-finaler. * 12 klubber har bundet seg til deltakelse: Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Manchester United og Tottenham fra England, Atlético Madrid, Barcelona og Real Madrid fra Spania, Inter, Juventus og Milan fra Italia. * Klubbene hevder at kampene legges til midtuka for ikke å komme i konflikt med nasjonalt seriespill, men både nasjonale og internasjonale fotballforbund har gjort det klart at deltakere i den nye superligaen risikerer å bli ekskludert fra både nasjonale og internasjonale turneringer. Kilde: NTB Vis mer

Skjerping er en få som ser mer positivt på saken. Det omtalte NRK først.

– Pengegaloppen i England er vanskelig å henge med på for Real Madrid. Premier League-inntektene gjør at Real Madrid har gått fra å være en av klubbene med best økonomi til å falle litt tilbake, sier Skjerping og fortsetter:

– Blir Real Madrid en del av en slik superliga blir dette utlignet, og Real Madrid vil igjen kunne være i førersetet. Real Madrid har historien og er verdens største klubb. Dette gjør at de kan enklere lokke til seg de største stjernene enn for eksempel Tottenham og Arsenal.

SUPPORTERLEDER: Ruben Skjerping. Foto: REALMADRIDNORGE.NO

Han sier han forstår de problematiske sidene ved denne ligaen.

– En del av sjarmen er kamper mot byrivaler og mindre lag. Det er mye å savne her. Men om vi hadde snudd på dette – at man fra før hadde en superliga og så skulle møte Eibar og Getafe, tror jeg det hadde blitt opprør da også.

Skjerping sier flere Real Madrid-supportere forteller at dette er dråpen. Men supporterlederen tror stormen blåser over.

– Jeg tror definitivt de fleste hadde skrudd på TV-en om dette ble en realitet. Folk er opprørte nå, men jeg nekter å tro at folk flest vil kunne boikotte disse kampene. Det er disse kampene man gleder meg mest til. Spesielt for de yngre seerne tror jeg det er positivt, sier han.

Egil «Drillo» Olsen, tidligere landslagssjef, er motstander av konseptet.

– Umiddelbart virker dette som et forsøk på å gjøre de aller rikeste enda rikere. Det er penger det dreier seg om. Jeg trøster meg med at det kommer til å bli såpass stor motstand at dette vil gå i vasken, sier «Drillo».

At «mye vil ha mer» mener Olsen ikke er noe spesielt innad i fotballen.

– Vi har eksempler i andre deler av samfunnet at de rikeste vil bli enda rikere. Det er ikke noe spesielt for fotballen dette. Pengegaloppen har gått veldig langt, sier Olsen og legger til:

– Jeg krysser fingrene for at det ikke blir noe av.