BOM: Erling Braut Haalands straffespark ble reddet av Andreas Luthe. Foto: Pool / Getty Pool

Fra drømmerekke til to straffebom: − Må trene på det

Før denne sesongen hadde Erling Braut Haaland scoret på 26 straffespark på rad. Onsdag bommet han for andre gang denne sesongen.

Av Simon Zetlitz Nessler

Publisert: Nå nettopp

– En dårlig straffe fra Erling Braut Haaland, sa Jan Åge Fjørtoft i Viasports studio etter at nordmannen forsøk fra 11 meter ble reddet av Union Berlins keeper Andreas Luthe.

Dortmund og Marco Reus fikk etter hvert kriget ballen i mål, men for Haaland ble det en dag hvor det meste kladdet foran mål. I tillegg til straffebommen, bommet han på flere store sjanser og fikk kun 4,8 poeng på Sofascores børs - hans dårligste børsresultat i karrieren.

– Det er om å gjøre å minimere bommene. Han hadde en eventyrlig statistikk, men det har gått litt tråere nå. Han må kanskje trene mer, sier Kjetil Rekdal til VG.

Haaland scoret alle sine tolv første straffer i offisielle konkurranser. Etter den tolvte - en straffescoring for Red Bull Salzburg borte mot Napoli i Champions League - opplyste TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen om at Haaland i alle mulige kamper hadde scoret på 26 straffer på rad og at den eneste gangen han hadde bommet på straffespark var mot Brann G16.

Kjetil Rekdal - som ifølge seg selv avsluttet karrieren med å score på sine 26 siste straffespark for Vålerenga - ble den gang sitert på følgende av Aftenposten:

– Jeg vil påstå at han er den beste i verden på å ta straffespark. Messi og Ronaldo har bommet mye, og det er to av de beste.

Overfor VG mener at han selv sa at Haaland var blant de beste og ikke den beste, men Rekdal er klar på at det er ingen som scorer på alle straffespark.

– Det er jo menneskelig å bomme. Det skjer en sjelden gang. Selv for meg, det må jeg innrømme, sier Rekdal, som scoret på norsk fotballhistories kanskje mest kjente straffespark da Norge slo Brasil i VM i 1998.

Haaland tok ingen straffer for Dortmund i 2019/20-sesongen. I sommerens treningskamper ble det både bom og scoring fra straffemerket, mens han har fått sjansen fem ganger i tellende turneringer.

I Bundesliga har det blitt to scoringer og to straffebom, mens han i Champions League etter hvert akkurat fikk ballen forbi Sevilla-keeper «Bono». Nordmannen bommet da først, men fikk en ny sjanse etter at Sevilla-keeperen gikk for tidlig fra streken.

TRE AV FEM: Erling Braut Haaland har scoret på 60 prosent av straffene han har tatt i Bundesliga og Champions League denne sesongen. Foto: Sofascore

Grafikk: Sofascore

– Du er jo favoritt. Det er større sjanse for at du skal score, men det er ingen som scorer på alle. Du må trene på det og fornye deg, både når det kommer til tilløp og kraft, sier Rekdal.

– Hvordan er det mentalt når du har scoret så mange på rad og så kommer det to bom i løpet av kort tid?

– Statistisk sett kommer du nærmere en bom for hver gang du scorer. Det er en liten tankevekker når du bommer på et straffespark. Det er lett å begynne å tenke: «Gjør jeg noe feil? Er det for dårlig plassert? Er det i feil høyde?». Du kommer jo innom sånne tanker, men du kan ikke ta straffe hvis du er redd for å bomme. Du må ha den tryggheten, sier Rekdal.