SAVNET: Kaptein Sergio Ramos er en av Real Madrid-spillerne som mangler på Anfield i kveld. Foto: REUTERS

Skadeskutt Real Madrid-forsvar: − Liverpool kan fort score to-tre

Real Madrid mangler tre av sine fire faste forsvarsspillere og til sammen fem mann til onsdagens returkamp i Liverpool.

Sergio Ramos, Raphaël Varane, Lucas Vázquez, Dani Carvajal og Eden Hazard er alle savnet.

Mens Liverpool har slitt med mye skader i lang tid, har det hopet seg opp for Madrid-laget i det siste med både skader og positive corona-tester.

Real Madrid vant 3–1 hjemme – noe som betyr at Liverpool for eksempel kan gå videre med 2–0-seier.

– Muligheten for nok et Anfield-comeback er selvfølgelig mye mindre uten et fullsatt The Kop i ryggen, men hvis det endelig løsner for Liverpool offensivt, kan de fort score to-tre mål mot et skadeskutt Real-forsvar, sier TV 2-kommentator Øyvind Alsaker.

Han legger imidlertid til:

– Utfordringen blir å holde tett bakover – Liverpool har for dårlige stoppere på dette nivået – det så vi tydelig i Madrid.

Liverpool har sluppet inn fire mål på de to siste kampene, men hadde før det tre kamper uten baklengsmål.

Luka Modric svarer slik da han på Real Madrids pressekonferanse blir konfrontert med alle skadene, gjengitt av Marca:

– Problemene binder oss enda mer sammen. Vi trenger selvfølgelig de spillerne vi har. Det er mange skader, men vi kan ikke klage, og vi har aldri klaget. Men det roter det til når vi har så mange skader.

Modric snakket spesielt om fraværet av Lucas Vázquez.

– Lucas’ skade påvirker oss kraftig. Jeg håper han blir frisk og kommer tilbake snart.

Luka Modric avviser at det er noen fordel for Real Madrid at kampen går for et tomt Anfield:

– Det er ingen fordel for oss, slik som fotballen er nå.

– Jeg selv ville ha foretrukket å spille for et fullt Anfield, med alle menneskene der.

Kroaten signaliserer for øvrig at han ligger an til å skrive ny kontrakt med Real Madrid:

– Min fornyelse går bra, men jeg kan ikke si mer, fastslår Modric.

– Jeg er fornøyd her, og jeg håper å bli her neste år, men jeg kan ikke si mer om det, gjentok han.

Så er spørsmålet om en eventuell ny Modric-kontrakt får noen betydning for Martin Ødegaard ...

