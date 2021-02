EKS-STABÆK: Emil Bohinen (21) har forlatt Eliteserien for den russiske toppdivisjonen. Foto: Gorm Kallestad

Bohinen om møtet med Russland: − Folk sto i baris og skrek for full hals

Emil Bohinens første møte med den russiske fotballfansen ble av det minneverdige slaget. Nå ser nordmannen frem til å finne godfølelsen i Moskva.

Publisert: Nå nettopp

For en snau uke siden forlot Emil Bohinen Stabæk og ble presentert som CSKA Moskva-spiller. Han forteller om en gigantisk klubb med stor interesse rundt seg.

– Man merker at klubben betyr mye for supporterne. Jeg måtte for eksempel gi fra meg min første drakt etter en cupkamp i helgen til en supporter med et stort påskrevet skilt som ville ha den, forteller Bohinen til VG.

Redaksjonelt samarbeid Se Eliteserien og OBOS-ligaen direkte på Discovery+

21-åringen har også fått merke at det er lov å fylle opp omtrent halvparten av stadion i Russland. Det ble ikke spilletid da CSKA slo SKA Khabarovsk 2–0 i den russiske cupen, men de 4341 fremmøtte på VEB Arena sørget for en varm velkomst.

– Det var surt vær med mye snø i minus 15 grader. Men folk sto i baris og skrek for full hals.

Slik var forhandlingene om Bohinen:

Bohinen forteller at han hovedsakelig er tiltenkt en dyp midtbanerolle i et 4-2-3-1-system. Nå jobber han for å bli spilleklar så raskt som mulig.

– Det kjøres hardt her. Jeg merker jeg har noe å bidra med, men må jobbe beinhardt. Planen er å bruke det halvåret her på å tilpasse meg. «Smartnessen» er noen steg opp fra Eliteserien, i tillegg til den fysiske og tekniske pakken i bunn.

Interessen rundt seg selv er noe han lært å leve med, og legge til side.

– Det har vært en god dose spørsmål om fremtiden, men jeg tenker at overgangen kommer som et resultat av hardt arbeid. Mange har vist interesse, men dette er den eneste klubben hvor jeg har fått den gode følelsen, sier den nye utenlandsproffen.

les også Fagermo om Glimts Spania-reise: – Feil overfor det norske folk

– På hvilken måte fikk du den?

– Jeg har både lest meg opp på klubb og liga, så har Lars (Bohinen, far) og agenten min hatt samtaler med andre som kjenner til den russiske fotballen. I tillegg har jeg selv pratet med Vadim Demidov som kjenner godt til fotballen der, sier Emil Bohinen – og trekker frem det som til slutt ble avgjørende:

– Jeg pratet med treneren, og der fikk jeg tydelig følelse av at dette var noe de ønsket. De ville få meg raskt inn i det.

les også Opplysninger til VG: Vålerenga vil kjøpe Christensen

Han forteller selv at han ble overrasket over størrelsen og profesjonaliteten til klubben.

– Jeg forstår skepsisen, men nå ser jeg på nært hold at det hører til fortiden. Dette er en ekstremt bra liga.

I disse dager bor Bohinen på hotell i den russiske hovedstaden. Han er på jakt etter eget sted å bo. Klubben bistår i jakten på eget sted, samtidig som de bidrar på flere områder.

– Moskva er en sinnssykt stor by. Vi har folk som hjelper oss med alt egentlig. Jeg kommer med ønsker på størrelse av leilighet, hvor mange rom og de tingene der, så kommer de med forslag. Og siden avstandene er såpass store, og trafikkreglene gjerne ikke følges på samme måte som i Norge, får jeg også en sjåfør som frakter meg til og fra stadion og treningsanlegget.

Han trekker også fram profesjonaliteten til CSKA Moskva, og han har særlig bitt seg merke i hvordan de jobber med sosiale medier. Selv ser han ikke for seg å bli en «Insta-kjendis» med det første.

– Haha, vi får se! Det ligger kanskje ikke helt naturlig for meg, ler han.

– Hva med det russiske språket?

– Det kommer nok til å ta tid. Alfabetet er helt annerledes, så det er nok ikke det enkleste. Jeg kommer nok ikke til å ansette en lærer, men jeg vil prøve å lære litt selv. Prøve å plukke opp litt her og der. Foreløpig har jeg «hei» og «takk» i repertoaret. Man kommer stykke bare med det, ler 21-åringen.