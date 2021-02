ENGASJEF: Dag-Eilev Fagermo har troen på at Vålerenga og de andre eliteserielagene skal få spilt tilstrekkelig med treningskamper på norsk jord før seriestart. Foto: Bjørn S. Delebekk

Fagermo om Glimts Spania-reise: − Feil overfor det norske folk

Dag-Eilev Fagermo mener Bodø/Glimt vil få et konkurransefortrinn om det ikke åpnes for treningskamper i Norge før seriestart. Vålerenga-treneren vil likevel holde seg innenfor landets grenser.

Utenriksdepartementet fraråder for øyeblikket alle reiser utenlands som ikke er strengt nødvendige. Så langt er det kun Bodø/Glimt som legger opp til sesongoppladning i utlandet. Seriemesteren mener det er «nødvendig å gjøre det de kan for å optimalisere treningshverdagen» og drar på en tre uker lang treningsleir til Marbella i Spania. Dit får de ikke selskap av Dag-Eilev Fagermo og Vålerenga.

Treneren sier at Oslo-klubben kommer ikke til å reise på treningsleir utenfor Norges grenser før seriestart i Eliteserien 5. april.

– Jeg føler det er feil overfor det norske folk, og jeg vil vise lojalitet overfor at vi står oppe i en pandemi hvor det frarådes at man reiser. Norge har vært et foregangsland under pandemien, og jeg mener det er viktig at Vålerenga fortsetter å følge myndighetenes anbefalinger, forteller Fagermo.

Flere andre eliteserieklubber har også uttalt at de ikke kommer til å reise ut av landet.

– De har nok kontroll på den og har gjort gode valg. Men slik situasjonen ser ut nå, så vil ikke vi reise. I dag er Spania et klink rødt land og hvis du leser UDIs reiseanbefalinger, er det ikke noe de anbefaler, sa Sarpsborg-leder Espen Engebretsen til VG tirsdag.

Bodø/Glimt skal i utgangspunktet være på Marbella fra 25. februar til 15. mars, men kan forlenge oppholdet ved behov. Der skal nordlendingene trene, samt spille treningskamper. Det er lagt opp til eliteseriestart 5. april.

Den muligheten har ikke lagene som forblir i Norge. Sist uke la Regjeringen ned forbud mot treningskamper i fotballen.

– Treningen er det ikke noe forskjell på, vi kan trene like bra i Norge. Men hvis det ikke åpner seg opp og vi ikke får spille treningskamper før seriestart, vil det være et konkurransefortrinn, sier Fagermo om Glimts mulighet til å spille treningskamper i Spania.

Vålerenga-treneren beholder imidlertid roen.

– Jeg har is i magen, og regner med at dette ordner seg. Vi vet at det er lite smitte i fotballen og toppidretten generelt. Jeg regner med at vi får de kampene vi trenger, det holder med et par treningskamper før seriestart, mener Fagermo.

Rosenborg-trener Åge Hareide «ønsker ikke å kommentere hva andre lag gjør» med tanke på Bodø/Glimts mulige konkurransefortrinn.

Bodø/Glimt har hatt to perioder med karantene etter nyttår på grunn av intern smitte av coronaviruset. Under treningsleiren vil det gjennomføres omfattende smittetiltak.

– Vurderingen vår er at vi klarer å leve mer i kontrollerte omgivelser der enn her hjemme. Vi har hatt fire tilfeller av corona-smitte i løpet av januar og har mistet to av fire uker hvor spillere har sittet i karantene. Vi skal ut i Europa-kvalik og har ambisjoner. Det står ikke i forhold til de rammevilkårene vi har her hjemme, sa sport manager Håvard Sakariassen til VG tirsdag.

Smitteraten i Andalucía-regionen, som Marbella er en del av, var mandag på 279 tilfeller per 100.000 innbyggere. Med 650 nye smittede fra søndag til mandag har regionen hatt sin «beste» dag siden 2. januar.