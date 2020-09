To Haaland-scoringer da Dortmund åpnet med seier: – Et deilig minutt

(Dortmund – Mönchengladbach 3–0) Erling Braut Haaland (20) måtte «krangle» til seg et straffespark med Jadon Sancho (20), og så ble han servert av Sancho etter en herlig kontring. Dermed åpnet han med en herlig dobbel i serieåpningen.

Dortmund fikk en fantastisk åpning på Bundesliga-sesongen, og ikke overraskende spilte Haaland en av hovedrollene på Signal Iduna Park der det endelig var tilskuere på plass.

– Det var fantastisk! Da vi kjørte buss til stadion, så vi fansen og det ga meg gåsehud. Det å høre stemningen og syngingen igjen ... Jeg har savnet dette, og det ga oss ekstra energi. De betyr veldig mye for oss, og vi vant dette sammen, sa en strålende fornøyd Haaland da han ble intervjuet etter kampen.

9300 fans skapte en etterlengtet atmosfære i en kamp der Dortmund trengte en omgang på å komme skikkelig i gang.

Riktignok ledet laget til pause etter at to 17-åringer sørget for scoring i det 35. minutt. Giovani Reyna fikk ballen fra Bundesliga-debutant Jude Bellingham, og plasserte avslutningen lavt forbi Yann Sommer.

Borussia Mönchengladbach var fullt på høyde med vertene, og hadde også fortjent en scoring før sidebytte. Haaland hadde en god avslutning i første omgang, men Sommer slo en avslutning fra den norske stjernespissen til corner.

«STRAFFE-KRANGELEN»: Jadon Sancho står med ballen før straffesparket, men Erling Braut Haaland klarer å snakke til seg jobben. Foto: LEON KUEGELER / X03731

I andre omgang klaffet det mye bedre for Dortmund og Haaland. Det ble utløst av en nøkkelsituasjon i det 51. minutt da Reyna valgte å gå selv inne i feltet, istedenfor å spille til Haaland. Reyna gikk over ende da han ble taklet av Ramy Bensebaini, og dommer Felix Brych dømte straffespark etter å ha studert TV-bildene på sidelinjen.

Sancho sto med ballen i hendene, og signaliserte klart at han ville ta straffen. Men etter en liten diskusjon med Haaland var det nordmannen som fikk jobben med å skyte. Det hører med til historien at Sancho scoret på straffe i cupkampen mot Duisburg for fem dager siden, og antageligvis var det engelskmannen som hadde førsteretten.

Men en svært presset Haaland var iskald, stoppet litt opp i tilløpet og ventet til Sommer hadde kastet seg før han trillet inn sesongens første scoring.

VILL JUBEL: Erling Braut Haaland (t.v.) takker Jadon Sancho etter 3–0-scoringen. Foto: FRIEDEMANN VOGEL / EPA

– Et deilig minutt

Det var Haaland og Reyna som stilte til det første intervjuet etter kampen, og nordmannen hyllet sin amerikanske lagkamerat.

– Han er «den amerikanske drømmen», jeg trenger ikke å si noe mer, sa Haaland med et bredt glis og den tre år yngre Reyna lo godt av spissens svar i intervjuet.

Haaland forklarte følgende om situasjonen med Sancho i forkant av straffesparket:

– Det viser at det er selvtillit i gruppen, og det er bra. Han scoret i forrige kamp og jeg hadde en god følelse i dag. Det var en fin straffe og det var deilig å score. Sommer prøvde å komme inn i hodet mitt, men han hadde ikke en sjanse. Det var et deilig minutt der.

Superkontring

Det skulle komme mer. Etter 77 minutter var den Sancho som serverte til Haaland igjen. Denne gangen med føttene.

Det var en kontring for historiebøkene. Haaland satte i kjent stil fart fra eget straffemerke. Sammen med Sancho var han lynraskt på plass i Mönchengladbachs straffefelt.

Sancho trillet en enkel, men genial, stikker til Haaland og avslutningen var kontant før de to kunne juble voldsomt sammen.

– Hvis du skal illustrere Haaland, Sancho og Dortmund i ett angrep, så er det akkurat det der. Det er fart, timing og presisjon, hyllet Viasat-ekspert Jan Åge Fjørtoft som så kampen i studio.

Resten av kampen ble kontrollert affære for Borussia Dortmund. Haaland har nå 15 mål på totalt 16 ligakamper etter overgangen fra Red Bull Salzburg i januar. I de ni ligakampene Haaland har scoret, så har Dortmund vunnet.

Dortmund spiller borte mot Augsburg neste helg.

