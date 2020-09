OPPGITT: Erik Espeseth, daglig leder i Vålerenga, under et intervju med VG i fjor. Foto: Gisle Oddstad

Vålerenga-sjefen har fått nok av 200 tilskuere: – Logisk brist hele veien

Vålerenga-sjef Erik Espeseth (53) mener Oslo-klubben bør få lov til å ha minst 2500 tilskuere – selv om han hevder at klubben vil tape penger på det.

Han blir frustrert av grensen på 200 tilskuere.

– Det er så meningsløst og ulogisk at vi kun skal ha mulighet til å ta inn 200 mennesker her. Det er logisk brist hele veien, sier Espeseth til VG.

Han sier at han holdt munn en stund, men nå har frustrasjonen tatt overhånd. Han er «forberedt på juling fra dem som mener fotballen har fått nok», men Espeseth har selv fått nok – av 200-tallet.

Fotballen har tatt smittevern på stort alvor, og har naturligvis vært med på dugnaden, mener han. Klubblederen synes supporterne hadde fortjent bedre.

– 200 sjeler, det er ikke mer enn du treffer på en leddbuss eller en dagligvarebutikk en helt vanlig fredag, hevder han.

Med 13 innganger på Intility Arena mener han Vålerenga glatt kunne håndtert 2500–3000 tilskuere innenfor dagens smittevernsregler.

Og for Espeseth er det også «helt meningsløst» at man har en felles begrensning på 200 tilskuere for alle arrangører – enten man har lite eller stor stadion, lite eller stort konsertlokale. Han foreslår at lokale myndigheter – de som kjenner lokale forhold – får mer makt til å ta beslutninger i sin region.

– Det er naturligvis stor forskjell på hvilket antall man kan håndtere på Intility, Nadderud og Ranheimsfjøra grunnet stadionstørrelsen, mener han.

– Jeg var selv på en liten konsertarena i sommer med 200 personer, som var innenfor smittevernreglene , men som med tilsvarende avstand mellom folk på Intility ville betydd opp mot 3000 mennesker her. Det er rett og slett ikke logisk at man setter en grense på 200 personer, det burde vært en prosent av kapasitet, sier han.

– Og en ting til: Om vi hadde fått inn 2500 menneske nå, så hadde vi ikke tjent mer penger på det heller. Vi hadde fått langt større kostnader, men våre supportere hadde fortjent det. Vi tar den kostnaden for at de skal få oppleve et herlig produkt.

– Er du sikker på det?

– Det er sesongkort som er solgt. Vi hadde ikke tjent én ekstra krone. Det er en ren kostnad.

– Hvordan harmonerer flere tilskuere med mulig strengere smitteverntiltak som er varslet i Oslo?

– Poenget mitt er at vi fortsatt skal være ansvarlige, vi skal selvsagt fortsatt være en del av både den lokale og nasjonale dugnaden. Men, det er logikken når det gjelder antallet på arrangement jeg vil til livs. Selv om man skulle stramme inn, og innføre retningslinjer som eksempelvis tilsier enda større avstand mellom folk – vil vi basert på dette fullt forsvarlig kunne ha langt flere enn 200 på stadion.

Espeseth mener det blåser en positiv vind i Vålerenga-land om dagen med Fagermo-effekt, mer Oslo-preg og egne talenter som får tillit.

– Og hvordan hadde det sett ut etter «hjemkomst Kjartansson» med toppkamp mot Molde på lørdag? Det hadde vært fullt. Det gjør at jeg blir lei meg.

Men det er mangelen på logikken han er opptatt av.

Vålerenga-toppen viser til et dokument som i detalj beskriver hvordan klubben kunne gjort det: Annenhver rad helt tom, og to ledige seter mellom hvert som er i bruk.

– Hvor finner du det om du beveger deg ute? Ingen steder. Og her kan vi kontrollere det, argumenterer han.

– Man peker gjerne på at det er transporten til stadion som er problemet?

– Ja, og de aller fleste ville kommet hit fra nærområdet. Mange sykler og mange går. Tar man kollektivt, er det på tidspunkt uten kø og kaos. Vi har T-bane her med adkomst fra fire forskjellige retninger. Det er peanøtter i forhold til alle som på peak-tidspunkt må ta kollektivt for å komme seg på jobben. Dette er ikke noe problem.

Flere, som Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum, har tatt til orde for at man bør åpne for flere tilskuere i norsk toppfotball, men helseminister Bent Høie har stått fast på 200-tallet.

– Antallet har ikke betydning i seg selv. Det handler om hvor mange mennesker som beveger seg, for å komme dit, for å dra derfra. Risikoen – hvis det er smitte – for at noen møtes og muligheten til å holde kravene til én meters avstand, uttalte helseministeren etter utspillet fra Trygve Slagsvold Vedum.

Også Brann-leder Vibeke Johannesen ber om flere tilskuere.

