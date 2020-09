Foto: SEDAT SUNA / EPA

Trabzonspor-treneren om Sørloth: – Ikke verdt å beholde ham

Trabzonspor-trener Eddie Newton mener Alexander Sørloth (24) har hjertet sitt et annet sted – og regner med at nordmannen er tapt for klubben.

Oppdatert nå nettopp

Det fortalte Eddie Newton på en pressekonferanse onsdag morgen.

– Vi har gjort alt vi kan for at Sørloth skal være her en sesong til. Han har bestemt seg og han ønsker å gå en annen vei. Når du har en spiller som har bestemt seg, så er det ikke verdt å beholde ham. Hjertet hans er ikke her. For meg må spillerens hjerte være her. Han må selv ønske å være her. Hvis ikke må vi la ham gå og finne en erstatter, sier Newton.

Mye tyder på at Stoke-spiss Benik Afobe kommer til å erstatte Sørloth.

– Jeg kjenner ham. Han har det som skal til for å lykkes her, sier Newton.

Trabzonspor har tidligere bekreftet at den tyske storklubben RB Leipzig har lagt inn et bud på Sørloth. Den tyrkiske klubben har også meldt om interesse fra Tottenham, noe Tottenham-manager José Mourinho ikke avkreftet da han ble spurt om saken.

Trabzonspor-president Ahmet Agaoglu (63) har tidligere uttalt at Alexander Sørloth har gitt beskjed om at han vil forlate klubben.

– Vi vil selge Sørloth for et beløp rundt 30 millioner euro. Det vil da være 15 millioner euro til hver av oss og Crystal Palace, sa Agaoglu i et intervju med avisen Fanatik.

Sørloth ble toppscorer i tyrkiske Süper Lig med 24 fulltreffere, og endte totalt på 32 mål forrige sesong.

Publisert: 16.09.20 kl. 10:22 Oppdatert: 16.09.20 kl. 10:35