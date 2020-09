MISLIKT BØTTELØFTER: Gareth Bale vant blant annet Champions League fire ganger med Real Madrid. I to av finalene scoret han. Foto: HANNAH MCKAY / X03696

Gareth Bale om de turbulente Madrid-årene: – Angrer ikke på noe

Tottenhams hjemvendte sønn, Gareth Bale, var ikke spesielt populær i den spanske hovedstaden. 31-åringen angrer imidlertid ikke på noe – og mener tiden i Madrid gjorde ham voksen.

Nå nettopp

– Jeg angrer ikke på noe av det jeg har gjort. Det andre måtte mene og si, det får være opp til dem. Jeg vet hva jeg tenker om meg selv, og familien min vet hvem jeg er. Det er det eneste jeg bryr meg om.

Det sier Gareth Bale i et intervju med Sky Sports.

– Ute av min kontroll

31-åringen er tilbake i Tottenham etter noen turbulente sesonger i Real Madrid. På sine 251 kamper for Los Blancos scoret 105 mål og serverte 68 målgivende pasninger, og vant hele 15 trofeer med Real Madrid.

les også Ødegaards tredje coronatest var negativ

Likevel anses han ikke som en suksess i den spanske hovedstaden.

– Jeg prøver bare å spille fotball. Det er alt jeg kan gjøre. Alt annet er ute av min kontroll, sier Bale.

Han vant det meste som kan vinnes med Los Blancos.

Champions League : Fire ganger

Klubb-VM: Fire ganger

Europeisk Super Cup: Tre ganger

La Liga: To ganger

Copa del Rey: Én gang

Spansk Super Cup: Én gang

Likevel ble han stadig vekk møtt med pipekonsert fra egne fans, noe han selv har snakket om:

Bales agent, Jonathan Barnett, kom tidligere denne måneden med krass kritikk mot Real Madrid.

– Behandlingen han har fått har vært veldig irriterende. De burde kysse gulvet han går på, har Barnett sagt.

les også Gareth Bale returnerer til Tottenham

– Måtte vokse opp

Superstjernen skapte voldsom oppstandelse i Spanias hovedstad da han etter en landskamp med Wales poserte med et flagg der det sto «Wales. Golf. Madrid. In that order» på.

Skadeplagene, hans manglende vilje til å lære seg spansk og andre opptrinn, som å late som han sov på benken under en Real Madrid-kamp, har også bidratt til å gjøre ham til et hatobjekt hos Los Blancos-fansen.

De ujevne prestasjonene har ikke heller ikke hjulpet.

Gjentatte ganger ble han møtt med krass kritikk. Fra supportere, spanske medier, eksperter og profiler.

– Det å dra til en annen kultur, et annet land, gjorde at jeg måtte vokse opp, ikke bare som person, men også som fotballspiller. Du må lære deg å håndtere situasjonene du havner i. Jeg har vært under et vanvittig press med piping fra tilskuerne. Jeg lærte meg å håndtere den type ting, å ikke ta det for seriøst eller personlig og bare ... lære å leve med det, sier Bale, og legger til:

– Det er fotball. Du skal elske det du driver med og må bare fortsette å gjøre ditt beste. Av og til er det det eneste du kan gjøre.

les også Dette mangler Everton for å stresse de etablerte topplagene

Motivert

Nå er Bale tilbake i Tottenham. Han herjet hos de liljehvite før Real Madrid gjorde ham til tidenes dyreste fotballspiller i 2013.

POPULÆR: Gareth Bale sammen med en Tottenham-supporter da han ankom London i forbindelse med Spurs-comebacket. Foto: PAUL CHILDS / X03809

Los Blancos la over én milliard norske kroner på bordet for Bale, etter at han avsluttet 2012/13-sesongen med 26 scoringer og 15 målgivende pasninger på 44 kamper.

Bale er ute med skade og blir ikke å se i Tottenham-drakt igjen med det aller første. Men waliseren er motivert – og klar for å få vise seg fra sin beste side igjen.

– Vi har et bra lag med en fantastisk stall. De har gjort det veldig bra. Mens jeg har vært borte har de nådd Champions League-finalen, fått et nytt stadion, blitt en bedre klubb og gjør det bedre og bedre for hver Premier League-sesong. Jeg gleder meg til å spille og til å ta på meg Spurs-drakten igjen.

Publisert: 26.09.20 kl. 12:06

Premier League S V U T M P 1 Leicester City 2 2 0 0 7 – 2 5 6 2 Everton 2 2 0 0 6 – 2 4 6 3 Arsenal 2 2 0 0 5 – 1 4 6 4 Liverpool 2 2 0 0 6 – 3 3 6 5 Crystal Palace 2 2 0 0 4 – 1 3 6 VIS MER Champions League

Champions League Europaliga

Europaliga Nedrykk