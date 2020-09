Sarpsborgs «leiesoldat» Molins: - Jeg er her for å vinne

DRAMMEN (VG) (Strømsgodset - Sarpsborg 0–0) Strømsgodset har spilt fem kamper i Eliteserien uten seier. Det kunne blitt tap istedenfor uavgjort hvis spissveteranen og Sarpsborg-debutant Guillermo Molins (32) hadde truffet litt bedre.

Svensken som er født i Uruguay kom inn for Mos Abdellaoue allerede i 1. omgang. Sekunder før pause fikk han en alle tiders sjanse på bursdagen sin. Han banket ballen i tverrliggeren. Det kunne lett vært drømmestarten for Molins som brøt kontrakten med Malmö FF for åtte uker siden.

– Jeg er her for å vinne. Og hjelpe Sarpsborg til så mange seiere som mulig, sier Guillermo Molins.

Han har spilt for Anderlecht, Real Betis og Panathinaikos. Nå er han i Sarpsborg på en tre måneders kontrakt som erstatter for Jørgen Strand Larsen som ble kjøpt av nederlandske Groningen.

– Det skal bli mål. Mange mål. Hvor mange? Vi får se, sier Molins.

TØFFING: Guillermo Molins etter kampen på Marienlyst. Han savnet scoring og tre poeng til Sarpsborg. Foto: Jil Yngland

Sarpsborg er ubeseiret på tre kamper. De har heller ikke sluppet inn mål i denne perioden. Men vi må helt tilbake til 16. august (3–2 over Haugesund) sist laget fra Drammen vant.

– Det er slett ikke oss, det her. Jeg skjønner ikke hva vi gjør, sier Strømsgodset-trener Henrik Pedersen til Eurosport etter 0–0 for andre helg på rad.

De første 45 minuttene hadde ingen ting l å by. Ingen kvalifiserte målsjanser. Ikke før Molins banket ballen i metallet.

Inntil da foregikk den beste underholdning - hvis man kan kalle det det - utenfor kunstgresset på Marienlyst. Det sørget Strømsgodsets trener Henrik Pedersen for da han pådro seg gult kort for heftig munnbruk mot dommer Kristoffer Hagenes – og du kan høre hva han skrek på dansk her:

Pedersen påpeker at kollega Mikael Stahres raske omlegging fra sin vante 3–4–3 til 4–4–1–1 låste av Godset.

– De siste 15 minuttene var det mer jevnbyrdige. Men den første avslutnigen de har, er etter 45 minutter. I 2. omgang er det oss som forsøker å skape noe, mener Pedersen.

– Dette fortjente kanskje ikke beste sendetid på tv. Men vi tar med oss at vi holder nullen på bortebane og har vært solide bakover, sier Sarpsborg-stopper Bjørn Inge Utvik til Eurosport.

Det startet stusselig også etter sidebytte. Det luktet absolutt ikke scoring. Ikke før Strømsgodset fikk to gigantiske muligheter etter en drøy times spill. Innbytter Moses Mawa (han burde startet) driblet og lurte Sarpsborg-keeper David Mitov Nilsson inne i boksen. Men avslutningen ble stanset på streken. Johan Hove banket returen på mål. Også den ballen ble blokkert i det tett befolkede Sarpsborg-forsvaret.

Hjemmelaget hadde grepet på kampen, og produserte noen brukbare sjanser. Som da Lars-Jørgen Salvesen headet like utenfor, og Hornes avslutning strøk like utenfor. Men det kunne fort ha endt med scoring for østfoldingene da Viljar Myhra måtte ut i full lenge på et hodestuss fra lagkamerat Kristoffer Tokstad da Mohamed Ofkir banket et frispark inn i Godset-boksen.

– En av de irriterende kampene. Det skjer jo ingenting! Det er så kjedelig fotballkamp. Nesten ikke sjanser. Bare forsvarskamp. Ballmist og vi får ikke til noe spill. Så blir man byttet ut ti minutter før slutt, når man vil være med og prøve, oppsummerer Sarpsborgs Tobias Heintz, som lot kroppsspråket vise hva han synes om å bli byttet ut da han forlot banen.

