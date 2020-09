forrige







fullskjerm neste SEIER IGJEN: Åge Hareide gjorde fire endringer på laget. Men RBK vant likevel mot Aalesund.

Sjekk Hareide-effekten: Rosenborg vant igjen

ÅLESUND (VG) (AaFK-RBK 1–2) Ingen ting kan kalles perfekt i Rosenborg 23 dager etter Åge Hareides inntreden. Men resultatene bikker RBKs vei. Hareide-effekten er til stede.

Kristoffer Zachariassens scoringer sørget for en forventet seier mot stadig mer fortapte Aalesund. Åge Hareides femte kamp ga den fjerde strake seieren etter uavgjort mot Strømsgodset i veterantrenerens første kamp. Snittpoengene for sesongens tre RBK-trenere (serie og europacup)

Eirik Horneland: 0,33 poeng (3 kamper).

Trond Henriksen: 2,08 poeng (13 kamper).

Åge Hareide: 2,60 poeng (5 kamper).

Per Ciljan Skjelbred og Dino Islamovic var ikke med til Sunnmøre, mens Samuel Adegbenro og Hólmar Örn Eyjólfsson ble hvilt på benken. Rosenborg hadde klare problemer med Sigurd Haugen en periode i 2. omgang.

les også RBK-helt åpner for trenerrolle: – Jeg ser lyst på fremtiden

Aafk-spissens utligning fikk Hareide på beina. Adegbenro og Gjermund Aasen kom umiddelbart inn. Adegbenro gjorde etterpå forarbeidet til Zachariassens matchvinnerscoring.

Men seieren var ikke av det trygge slaget. Keeper André Hansen måtte ut i full strekk for å slå et skuddforsøk fra Niklas Castro i stangen. Det reddet seieren fire dager før PSV Eindhoven venter i Europa Leagues play off.

– Det er en tøff match. Vi sliter med å holde på ballen og vinne ballen. Men vi gjør jobben som må til. Vi tar tre poeng, selv om ikke er på den fineste måten, sier Zachariassen til Eurosport etter kampen.

Han er nå klar på at Rosenborg har meldt seg på i toppkampen i serien igjen. Samtidig påpeker han at det var nok å ta tak i etter seieren mot tabelljumboen, før PSV-kampen.

– Vi må heve oss til kampen onsdag om vi skal ha en sjanse, sier Zachariassen.

Parfait Bizoza kunne også ha gitt Aafk en etterlengtet opptur på overtid. Men misset på kjempesjansen.

Kristoffer Zachariassen sto for førsteomgangens store høydepunkt. Den målfarlige midtbanespilleren kom perfekt på en pasning fra Emil Konradsen Ceide. Vestlendingen feide ballen opp i motsatt kryss fra 18 meter. Hans syvende seriemål for RBK.

DRØMMESCORING: Kristoffer Zachariassen feirer 0-1-scoringen. Aalesunds keeper Andreas Lie fortviler bak. Fredrik Carlsen til venstre og Ben Karamoko til høyre. Foto: Svein Ove Ekornesvåg

Drømmescoring og en – sånn noen lunde – fortjent ledelse. Kampen kunne ha startet like vakkert som høstværet for Rosenborg. Men Aafk-keeper Andreas Lie gjorde en feberredning på headingen til Torgeir Børven etter tre minutter.

Heller ikke Zachariassen klarte å sette sin kjempemulighet fem minutter senere. Headingen smalt i Lies høyre stolpe. Han – som Børven – satt opp av Carlo Holse på høyrekanten.

les også Åge Hareide: Har dårlig samvittighet for Teigen – og drømmer om RBK-spillere

Aalesund yppet seg i store deler av de første 45 minuttene. Men hadde trøbbel med å bryte ned RBK på den siste tredjedelen av banen. Det ble med gode skuddforsøk fra distanse av Peter Orry Larsen og Niklas Castro.

Aalesund ble trykket tilbake mot slutten av omgangen. Da kom forskjellen på topp og bunn tydelig frem. Dette var Aalesunds sjette strake tap. Det fjerde etter at Lars Arne Nilsen kom inn for Lars Bohinen. Det går ikke an å snakke om noen Nilsen-effekt. Selv om prestasjonen søndag var en helt annen enn i 5–2-tapet for Viking sist.

Det lukter nedrykk over hele Sunnmøre.

Publisert: 27.09.20 kl. 19:51

