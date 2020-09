Bodø/Glimt utklasset Odd - nå jager de rekorder

BODØ (VG) (Bodø/Glimt - Odd 6–1) Bodø/Glimt fosser mot sitt første seriegull. Nå kan de ta noen heftige rekorder på veien også. Men det vil de gule fra nord helst ikke tenke for mye på.

Odd prøvde seg i det som var annonsert som en toppkamp, men fikk grisebank på Aspmyra søndag kveld. Regjerende seriemester Molde på annenplass er 13 poeng bak. Og nå lukter det rekorder av ustoppelige Glimt.

De som er mest nærliggende er disse: * Poengrekord (30 kamper) Molde med 71 poeng (2014). * Flest seire (30 kamper) Molde med 22 (2014.) * Færrest tap (30 kamper) RBK null (2010). * Flest scoringer (30 kamper) RBK 73 (2015).

– Vi ønsker å være et offensivt lag, og det hadde vært gøy å sette noen rekorder. Men jeg ønsker ikke fokus på det nå. Men, etter sesongen hadde det vært å prate om det, sier Kjetil Knutsen.

Etter målfesten mot Odd er Glimt oppe i 62 mål. Det er 11 bak «RBK-skjema» med 13 kamper igjen å spille. Poengrekorden til Molde bør også være innen rekkevidde. Ubeseirede Glimt har 47 poeng. Det er «bare» 13 opp til Moldes bestenotering.

Knutsen likte ikke måten Glimt startet matchen på. De fikk en midt i fleisen (0–1) før første minutt var spilt. Men så gikk maskineriet som smurt.

– Det er veldig fint. Vi møter det nest beste laget etter Molde. At vi slår Odd 6–1 er formidabelt. Men måten vi må jobbe videre på er å tenke minst mulig på de andre, og heller utvikle laget, sier Kjetil Knutsen.

6–1 er kopi av triumfene over Haugesund og Aalesund tidligere i år. Bare Start har fått kjenne det verre med 6–0.

Det startet imidlertid fryktelig for Glimt med klønete forsvarsspill og baklengsmål før minuttet var spilt. Kasper Lunding feide ballen inn bak Nikita Haikin. Odd med seks seire på de syv siste kampene og uforandret startoppstilling i syv ligakamper på rad tenkte nok at det var dem som skulle påføre Bodø/Glimt årets første tap.

Det ble med tanken. Istedet fikk laget fra Skien seg en leksjon angrepsfotball. I tillegg til at de gjorde stygge tabber. Keeper Sondre Rossbach bokset inn utligningen etter corner fra Philip Zinckernagel. Så felte Steffen Hagen Zinckernagel inne i boksen. Straffen ekspederte Jens Petter Hauge i mål til 2–1.

3–1 var et mesterstykke. Fart, presisjon og kontant i mål. Zinckernagel spilte Hauge. Han fant Ulrik Saltnes inne foran mål.

– Det var godt å være tilbake. Jeg kunne stått her med både 14 og 15 seriemål. Men det får gå. Nå ser det i hvert fall veldig bra ut med tanke på seriegull. Det skal mye til før vi roter det bort, sier Jens Petter Hauge.

Foranledningen til straffe nummer to var at Espen Ruud meide ned Victor Boniface. Men Hauge bommet fra 11-metersmerket - og også på returen - som burde gitt ny scoring.

Men storscoreren med trendy rosa fotballsko og pannebånd gjorde det godt igjen. To minutter før pause banket Hauge ballen oppe i langhjørnet til Rossbach til 4–1. En skikkelig perle. Og hans 13. mål for sesongen. Bare Amahl Pellegrino (Kristiansund) er bedre med 17 fulltreffere.

Det var kuling og regn i Bodø søndag kveld. Men festfotballen til Glimt varmet. Stakkars Odd fikk kjenne på kraften og effektiviteten til nordlendingene som fosser mot et historisk seriegull. Glimt har seriesølv fra 1977 og 2003. Nå virker de helt ustoppelige med solid ledelse til regjerende seriemester Molde på annenplass.

Glimt virket om mulig enda mer samkjørte offensivt etter pause. Nå med Victor Boniface i hovedrollen som midtspiss (Kaper Junker skadet). Han feide inn 5–1 etter frispark fra Zinckernagel. Så spilte han Saltnes som banket ballen i mål helt inne med stolperoten til 6–1.

– Vi får en fotball-leksjon i dag. Vi blir smadret i dag, sier Jan Frode Nornes til Eurosport.

Mushaga Bakenga mente det var litt vel mye hyllest av Glimt før oppgjøret. Han står fortsatt for utsagnet.

– Glimt er gode, men motstanderne har altfor stor respekt for dem. Vi mistet hodet tidlig i kampen. Men uansett så er jeg opptatt av at man ikke skal hylle motstanderen for mye, sier Bakenga til VG.

