MÅL: Michail Antonio jubler for ett av sine to scoringer mot Burnley mandag kveld. Foto: Reuters

Antonio sørget for liv i kampen om topp fire – presset øker for Liverpool

(Burnley – West Ham 1–2) Chris Wood sendte Burnley i ledelsen, men så våknet West Ham-spiss Michail Antonio.

Kampen var kun 19 minutter gammel da Burnleys store formspiller Chris Wood sendte hjemmelaget i føringen på straffespark mot et topp 4-jagende West Ham.

To minutter senere smalt det på motsatt banehalvdel. Michail Antonio bruke viste både muskler og et klokt hode når han stanget inn utligningen for London-laget. Etter 29 minutter dukket engelskmannen også opp inne i Burnleys sekstenmeter og pirket West Ham opp i ledelsen på Turf Moor.

Med det sørget han også for å virkelig blåse liv i kampen om å ende blant de fire øverste lagene på tabellen i Premier League. Samtidig øker presset på Liverpool og Jürgen Klopp. Ettersom kampen mot Manchester United ble utsatt etter demonstrasjoner i Manchester, har Liverpool i skrivende stund én kamp mindre spilt enn West Ham. På tabellen ligger London-laget fire poeng foran Liverpool når det gjenstår fire kamper for London-laget.

Kampen om topp 4: Slik er de resterende kampene for lagene som kjemper om Champions League: Manchester United: Liverpool (H), Aston Villa (B), Leicester (H), Fulham (H), Wolverhampton (B) Leicester: Newcastle (H), Manchester United (B), Chelsea (B) og Tottenham (H) Chelsea: Manchester City (B), Arsenal (H), Leicester (H) og Aston Villa (B) West Ham: Everton (H), Brighton (B), West Bromwich (B) og Southampton (H) Tottenham: Leeds (B), Wolverhampton (H), Aston Villa (H) og Leicester (B) Liverpool: Manchester United (B), Southampton (H), West Bromwich (B), Burnley (B) og Crystal Palace (H) Everton: West Ham (B), Aston Villa (H), Sheffield United (H), Wolverhampton (H) og Manchester City (B) PS! Manchester City er allerede klar for turneringen. Vis mer

Foruten West Ham og Liverpool, kjemper også flere lag om plassene som gir Champions League-spill. Manchester United ligger som nummer to med 67 poeng og er nærmest sikret en topp 4-plassering. Under der følger Leicester (63 poeng), Chelsea (61), West Ham (58), Tottenham (56), Liverpool (54) og Everton (52).

Det betyr at Leicester og Chelsea sitter i førersetene om de viktige plasseringene, som også gir økonomiske fordeler for klubbene.

