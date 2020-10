UTE I KULDEN: Stefan Johansen er vraket fra Fulham-troppen. Foto: James Wilson / Sportimage/PA Images

Stefan Johansen vraket fra Fulham-troppen

Nedtur for landslagskaptein Stefan Johansen (29): Han er ikke blant de 25 spillerne som Fulham er tatt ut til spill i Premier League ut året.

Oppdatert nå nettopp

Det er dårlig nyhet for Johansen. Og enda dårlige nyhet for det norske landslaget hvor han har vært landslagskaptein under Lars Lagerbäck siden svensken tok over Norge i 2017.

Stefan Johansen har hatt en svak start for nyopprykkede Fulham, som ligger sist på tabellen med ett poeng på fem kamper. Han har ikke spilt et eneste minutt i Premier League denne sesongen. En kamp på benken - mot Wolverhampton - er det nærmeste han har kommet. To kamper i ligacupen var det finnmarkingen (født i Vardø) fikk før han fikk den nedslående beskjeden i London-klubben i dag.

Fulham bekrefter på sine hjemmesider troppen som er aktuell for spill i Premier League ut året. Her er altså ikke Johansens navn med. Og han kan tidligst komme inn i varmen igjen i januar. Han har kontrakt med Fulham frem til sommeren 2022.

VG har forsøkt å komme i kontakt med Stefan Johansen, men hans agent Tore Pedersen sier følgende om situasjonen:

– Selvfølgelig ville Stefan vært i troppen, men nå har han to måneder på å få fikset et par småskader som har plaget ham i høst.

Johansen spilte 66 minutter av Norges 1–2-tap mot Serbia i EM-playoff den 8. oktober. Han sto over de påfølgende kampene mot Romania og Nord-Irland.

Publisert: 20.10.20 kl. 19:01 Oppdatert: 20.10.20 kl. 20:59

Premier League S V U T M P 1 Everton 5 4 1 0 14 – 7 7 13 2 Aston Villa 4 4 0 0 12 – 2 10 12 3 Liverpool 5 3 1 1 13 – 13 0 10 4 Leicester City 5 3 0 2 12 – 8 4 9 5 Arsenal 5 3 0 2 8 – 6 2 9 VIS MER Champions League

Champions League Europaliga

Europaliga Nedrykk