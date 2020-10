KONSENTRERT: Kristoffer Ajer lot seg ikke vippe av pinnen på spørsmål om klubbfremtiden. Her ankommer han tirsdagens trening på Ullevaal stadion. Foto: Bjørn Steinar Delebekk / VG

Ajer bekrefter «stor interesse» – kobles igjen til Milan

ULLEVAAL STADION (VG) Mens hans jevnaldrende lagkamerater har tatt nye steg i klubbfotballen, har det foreløpig blitt med overgangsryktene for Kristoffer Ajer (22).

Nå nettopp

Det har rukket å bli nesten fire og et halvt år siden han signerte for Celtic. Nå nærmer han seg 150 kamper for den skotske storklubben. Og selv om det ikke har vært mangel på koblinger til større ligaer, har det aldri materialisert seg i et klubbytte.

Da Ajer dro til Celtic i juni 2016, var Sander Berge i Vålerenga, Martin Ødegaard slet med å blomstre i Castilla, Erling Braut Haaland spilte for Bryne, mens Jens Petter Hauge debuterte i Eliteserien for Bodø/Glimt. Siden har ungguttene på landslaget gått videre til det som regnes som verdens fire beste ligaer: Berge i Premier League med Sheffield United, Ødegaard i La Liga med Real Madrid, Haaland i Bundesliga med Borussia Dortmund og Hauge i Serie A med AC Milan.

Den skotske ligaen, derimot, rangeres av UEFA som den 14. beste i Europa – bak blant annet Danmark og Østerrike.

– Jeg vil ikke kommentere for mye om hvordan sommeren var, men det var helt klart stor interesse, sier Ajer til VG.

AC Milan var klubben som oftest ble nevnt i forbindelse med Ajer, som også skal ha tiltrukket seg interesse fra Premier League-klubbene Leicester og West Bromwich.

Så sent som tirsdag melder italienske Tuttosport at Jens Petter Hauges klubb fortsatt har Ajer i kikkerten inn mot overgangsvinduet i januar.

– Jeg har stor, stor respekt for klubben jeg er i. Jeg har litt over halvannet år igjen. Celtic har gitt meg utrolig mye. Jeg kom til klubben som en offensiv midtbanespiller, og de har gitt meg nesten 150 kamper for klubben og utrolig mange flotte opplevelser. Jeg spiller for en klubb som betyr så utrolig mye for så mange, så jeg har ikke hatt noe stress i det hele tatt med å komme meg videre. Det er en utrolig stor sesong for klubben og jeg gleder meg virkelig til det, sier Ajer videre.

22-åringen byttet tidligere i år ut sin mangeårige agent Tore Pedersen for å bli en del av klientlisten til det nederlandske agentfirmaet SEG. Mindre enn tre måneder tidligere hadde Pedersen uttalt til NTB at Ajer «forlenger ikke med Celtic og forsvinner i sommer». Slik ble det altså ikke.

– Jeg kommenterer ikke noe rundt overgangsrykter. Jeg er kjempefornøyd i Celtic, har litt over halvannet år igjen av kontrakten og respekterer klubben jeg spiller i. Rundt overganger kommenterer jeg ikke i det hele tatt, gjentar Ajer da han får spørsmål om uttalelsene.

– Hva tenker du om Milan?

– Det har vært interesse, men jeg forholder meg til at jeg har en Celtic-kontrakt, og det er jeg strålende fornøyd med.

Publisert: 13.10.20 kl. 21:43