Messi frykter ny høydesmell

Men på akkurat Hernando Siles-stadion, kveldens arena, har Argentina kun vunnet ved tre tilfeller, spilt uavgjort to ganger og tapt fem kamper. Argentina har reist inn til La Paz tidligere enn normalt i et håp om å akklimatisere seg. Men om det hjelper eller har den ønskede effekten er ikke godt å si.

Gjestene vant 1-0 hjemme over Ecuador i lagets første VM-kvalmatch, og kan vise til en pen kurve på de åtte siste kampene: 5-3-0.

Bolivia røk hele 0-5 borte for Brasil i sin VM-kvalik åpningskamp i helgen. Men hvilte noen av sine beste spillere for å være klare for denne matchen. Ni av ti siste landskamper er tapt (alle turneringer medregnet).