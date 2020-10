Kommentar

Storklubbene vil ta makten: Gigantenes ekstreme frekkhet

Av Leif Welhaven

Liverpool og Manchester United er blant storklubbene som får mer makt i Premier League dersom forslaget om en større systemendring blir noe av. Foto: AFP

Det brygger opp til et gigantisk slag om fremtiden til engelsk fotball. Det er ikke gavmildhet, men griskhet som ligger bak hvordan Liverpool og Manchester United går foran i kampen for endring.

Dagens pengeflyt i engelsk fotball er slett ikke optimal. Gapet i økonomisk virkelighet mellom Premier League og resten av klubbene er uvirkelig stort. Derfor skulle man intuitivt tro at et forslag til utjevning av deler av milliardkaken lyder fornuftig. Og dersom den virkelige intensjonen bak Manchester United og Liverpools idé om å tenke nytt på systemnivå hadde vært reell omfordeling av makt og goder på de mindre bemidledes premisser, hadde det vært grunn til å applaudere.

Tanken bak konseptet «Project Big Picture», som har slått ned som en bombe i det engelske fotballordskiftet de siste dagene, fremstår imidlertid så langt som et elendig kamuflert forsøk på å styrke toppklubbenes egne interesser.

Før vi kommer dit: Hva går egentlig prosjektet ut på? Hva taler for og imot det mest inngripende forslaget siden Premier League så dagens lys i 1992?

Det var avisen Daily Telegraph som avslørte hva Manchester United og Liverpool angivelig har arbeidet med over tid, og som også andre gigantkamerater skal være positivt innstilte til. Det hele selges inn som en idé i veldedighetens og solidaritetens tegn, med bakgrunn i at noe må gjøres med de høyst virkelige klasseforskjellene.

Med seg på laget har storklubbene en mann som heter Rick Parry, som tidligere har sittet sentralt i Premier League-organisasjonen, og som nå styrer English Football League (EFL). Sistnevnte rommer Championship, League One og League Two, altså gjengen som trenger hjelp.

Det skal «Project Big Picture» gi disse klubbene dersom det hele blir noe av. Vi snakker om en redningspakke på mellom 2,5 og 3 milliarder kroner til EFL-systemet, i tillegg til en milliardoverføring til det engelske fotballforbundet (FA). Deretter er kongstanken at en fjerdedel av inntektene som kommer fra den enorme tv-interessen går til klubbene nedover i systemet, mens det blir slutt på dagens fallskjermer for å lette overgangen fra Premier League til Championship ved nedrykk.

En slankere Premier League med bare 18 klubber, slutt for ligacupen og Community Shield, endringer i playoff-systemet og prisbegrensninger for bortebilletter er andre stikkord for planene. I det som ventes å bli et stort PR-slag foran den endelige avgjørelsen, og der coronaeffekten selvsagt også spiller inn, er det muligheten for å redde dem som sliter mest et argumentene som trolig vil selges tungt inn på plussiden.

Men ser man nærmere på detaljene i hva som faktisk foreslås her, forsvinner nisseluen fort fra direktørkontorene i Manchester og Liverpool. Her handler det nemlig om å sikre seg selv mest mulig makt. Konsekvensen av et system som foreslås vil øke forskjellene mellom de aller største og resten i Premier League, og går ikke utelukkende ut på altruismen det søkes å skape et inntrykk av.

Helt sentralt står det nemlig å gå bort fra prinsippet om at det kreves 14 Premier League-klubber for å få gjennom substansielle forslag, noe som for eksempel stod sentralt i forhandlingene om hvordan restarten etter corona skulle skje. I stedet skal makten etter planen konsolideres hos de største, eller hos såkalte «long term shareholders», hva gjelder innflytelse når det stemmes over store temaer. Ja eller nei til en ny potensiell eier hos en konkurrerende klubb, er et eksempel på et tema der de seks med mest å beskytte kan ha store egeninteresser i økt stemmemakt.

Her snakker vi om de seks store, altså Liverpool, to Manchester-klubber og tre fra hovedstaden. I tillegg skal Everton, Southampton og West Ham visstnok også gis en form for posisjon i varmen. Men stemmeregler innad blant eliten tilsier at de aller største uansett vil sitte med bukta og begge endene, da seks stemmer kan sikre et utfall, for eksempel om prinsipper for individuelle inntektsmuligheter.

Skal en tro reaksjonene i England så langt, er det lite som tyder på at forslaget vil få det nødvendige flertallet, da de andre PL-klubbene enn de aller største neppe vil være med. Men enorm innsats ventes å bli lagt ned i PR-arbeid fremover, og et tungt argument vil være realiteten i at det er mange nedover som sliter. Men er løsningen på det å la de aller rikeste få kjøpe seg enda mer kontroll?

Her er det verdt å huske på hvordan Football Leaks avslørte hemmelige planer om en europeisk superliga for bare et par år siden. Den ble det ikke noe av, og kanskje blir også denne internengelske varianten skrotet. Men at de rikeste av de rike fortsetter å lete etter metoder for å få enda mer til seg selv, følger dessverre som en logisk konsekvens av hvor ekstremt profittorientert fotballindustrien har blitt.

Og uansett for snill man søler å fremstå som, er det temmelig ukledelig å spille på at man vil hjelpe noe fattige sjarmører ut av et uføre, når det skinner gjennom at egen makt og kontroll er det egentlige temaet som er i spill.

