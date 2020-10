MÅL! Ross Barkley (t.v.) jubler sammen med Bertrand Traore (i midten) og Matty Cash (t.h.) etter scoring mot Leicester sist helg. Foto: Jon Super / POOL EPA

Slik forklarer VG-eksperten Aston Villas suksess: Eneste lag uten poengtap

Aston Villa er det eneste Premier League-laget som ikke har avgitt poeng så langt. Sist sesong hadde de mer enn nok med å redde plassen. Hva har skjedd?

Nå nettopp

Her er alle våre oddstips!

– Jeg synes Dean Smith har funnet frem til et kollektiv med god balanse og komplementære ferdigheter, sier VG-ekspert Tor-Kristian Karlsen.

Han er særlig opptatt av den sterke sentrallinjen:

– Sentrallinjen er både robust bakover – spesielt med nyinnkjøpte Emiliano Martínez i mål, klippen Tyrone Mings i fireren bak og Douglas Luiz på midten – og har kreativitet og intelligente spillere fremover i banen. Fra John McGinn til Ross Barkley og Jack Grealish.

Fredag er det Eurojackpot: 109 mill. Her kan du spille før kl. 19.00!

Aston Villa har så langt 3,0 mål riktig vei og 0,5 mål imot per kamp. Det underbygger Karlsens resonnement.

les også Solskjær om Sørloth-bråket: – Skuffende om ting kommer ut

– Dessuten har laget veldig bra fart på kantene og mange spillere i laget som kan utfordre, passere motspillere og transportere ballen i høyt tempo – da tenker jeg på Barkley, Trezeguet og Grealish og også Bertrand Traore. For ikke å nevne Ollie Watkins fremme. Og med mange slike typer blir man uforutsigbare og skarpe, fastslår VG-eksperten.

les også VGs fantasyjournalist: Her er mitt wildcard-lag før Gameweek 6

Tor-Kristian Karlsen mener at de har funnet spillestil som passer ferdighetene i laget godt.

– Aston Villa har sjelden mer en 40%-45% ballinnehav, men når de vinner ballen, er de meget sterke til å omstille seg og de hurtige, direkte, offensive spillerne er dyktige til å utnytte rommene som åpner seg. Tidligere fremsto Villa mer omstendelige og det var mye mer ballbesittelse, uten at man så en klar plan.

Lørdag er Lotto-dag. Her kan du spille!

0–1-tap for Stoke i ligacupen er den eneste «skampletten» på Aston Villas høst så langt.

– Fotballspillere blomstrer selvsagt når de har klare og tilpassede arbeidsoppgaver – og nå ser man at kjøp som bare har slått til halvveis før denne sesongen, virkelig begynner å vise seg frem. I tillegg har jo klubben spillere som begynner å vise høyt internasjonalt nivå som Grealish, Douglas – som tross alt starter for Brasil nå – og Mings, fastslår Tor-Kristian Karlsen.

VG-tips: Aston Villa-Leeds United

* Helgen begynner ekstra tidlig for dem som elsker Premier League for allerede fredag kveld er vi i gang igjen med Aston Villa – Leeds.

* Leeds var i aksjon så sent som mandag da de tapte 0–1 hjemme for Wolves på et noe uheldig mål. I de tre foregående kampene var poengfangsten syv av ni mulige poeng. Og innsatsen særlig før pause mot Wolves var tross alt ikke helt krise.

* Fire strake åpningsseirer på Aston Villa – det tror vi kom overraskende på de aller fleste. Og begge de siste motstanderne Liverpool (7–2) og Leicester (1–0) er øverste hylle i denne ligaen.

* Klarer de en seier til, eller er «eventyret» ved veis ende? Det er fortsatt tidlig i sesongen, men en kikk på tabellen forteller at Villa-forsvaret har vært tettere så langt med kun to baklengs – mot Leeds sine ni.

Trolig jevnt med to av høstens deilige overraskelser, men vi heller mot hjemmeseier til 2,05 i odds. Spillefristen er kl. 20.55, og kampen ser du selvfølgelig på TV 2 Sport Premium.

Publisert: 23.10.20 kl. 16:10

Kommersielt samarbeid VG har et kommersielt samarbeid med Norsk Tipping, som innebærer at VG får en andel av inntektene fra spill i regi av tippeselskapet på våre plattformer. Norsk Tipping har ingen innflytelse på temavalg eller innhold, som utelukkende er basert på redaksjonelle vurderinger.

Premier League S V U T M P 1 Everton 5 4 1 0 14 – 7 7 13 2 Aston Villa 4 4 0 0 12 – 2 10 12 3 Liverpool 5 3 1 1 13 – 13 0 10 4 Leicester City 5 3 0 2 12 – 8 4 9 5 Arsenal 5 3 0 2 8 – 6 2 9 VIS MER Champions League

Champions League Europaliga

Europaliga Nedrykk