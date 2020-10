MATCHVINNERREDNING: André Hansen parerte megasjansen til Nord-Irlands Josh Magennis med foten på stillingen 0–0 i går. En misforståelse mellom Stefan Strandberg (nummer 6) og Martin Ødegaard skjedde i forkant. Foto: Bjørn S. Delebekk

André Hansen sier ja til landslaget igjen

Han fikk sjansen fra start igjen i går, og nå er André Hansen (30) tilbake for fullt for det norske A-landslaget – også fremover.

Det bekrefter keepertrener Frode Grodås overfor VG. Rosenborg-målvakten har siden han sa nei til Norge høsten 2017 kun stilt opp i «keeperkriser» for Lars Lagerbäck, men har nå signalisert at han er disponibel, uansett.

– Ja, det er den informasjonen jeg sitter med. Han er med for fullt og ønsker å konkurrere om plassen. Så er det konkurranse om plassen, så det er derfor han står mot Nord-Irland, sier Grodås.

Hansen gjorde sin femte landskamp, mens fem år eldre Rune Almenning Jarstein (36) har stått 25 av Lagerbäcks 34 matcher som norsk sjef.

De siste årene har vært generelt gode for telemarkingen: Først kapret han plassen på klubblaget Hertha Berlin i 2015/16-sesongen og siden høsten 2016 har han også vært Norges nummer én.

Men nå er han for første gang på fem år tilsidesatt i Tyskland. Hertha og trener Bruno Labbadia virker heller å satse på nysigneringen Alexander Schwolow (28) fra Freiburg. Og Jarstein har heller ikke fått forlenget kontrakten med klubben, noe han har uttrykt ønske om.

Dermed er klubbsituasjonen langt fra optimal for 36-åringen: Han er reserve og på utgående kontrakt (juni 2021). Og mot Nord-Irland onsdag – etter en råsterk kamp mot Serbia og nullen mot Romania – ble han altså plassert på benken:

BENKET: Rune Almenning Jarstein (oppe til venstre) tok plass sammen med innbytterne Jonas Svensson (raden under), Markus Henriksen, Alexander Sørloth, Morten Thorsby, Sigurd Rosted og Leo Skiri Østigård mot Nord-Irland. Foto: Bjørn S. Delebekk

– Situasjonen til Rune er ikke helt ideell. Det kan hende han ikke slår seg inn nå. Da vil presset øke på ham inn mot neste samling, innrømmer Grodås.

– Endret resultat mot Serbia på noe rundt hvem man ser som førstekeeper? At neste mesterskap først er om over to år og at dere må tenke yngre på keeperplass?

– Nei, egentlig ikke. A-landslaget handler om å bruke at den beste keeperen. De siste årene har det vært Rune. Men det betyr ikke at det ikke er andre gode keepere i Norge, svarer Lars Lagerbäcks keepertrener.

Ifølge Grodås er det svensken som har siste ordet på hvem som står, selv om «innstillingen» fra keepertreneren helt sikkert veier tungt.

– Det var både kort- og langsiktig tenkt. Vi hadde bestemt i forveien at Rune skulle stå de to første kampene. I den situasjonen som er nå så synes vi det er veldig jevnt med dem, begrunnet Lars Lagerbäck på pressekonferansen etter Nord-Irland-kampen:

– Er André Hansen førstekeeper på Norge nå?

– Det har jeg ikke sagt, og jeg ville heller ikke sagt det til deg. Rune har overhodet ikke spilt seg ut. Det fikk han klar beskjed om.

– Hvordan tok Jarstein beskjeden om at han var satt ut?

– Det får du spørre ham om, sier Frode Grodås.

Hertha Berlin-keeperen med 69 landskamper har ikke besvart VGs henvendelser dagen derpå. Det har heller ikke Rosenborgs André Hansen, som for første gang på fire år ikke skal bruke høsten på europacupspill for klubblaget.

Grodås er naturlig nok meget fornøyd med at André Hansen har sagt ja til landslaget igjen:

– Jeg synes det er gledelig. Det han har gjort i Eliteserien, særlig i 2018, er noe av det beste en norsk keeper har gjort i den ligaen. Han holder stabilt høyt nivå, attesterer Grodås.

Han sender følgende utfordring med i bagasjen til Rune Almenning Jarstein på vei tilbake til Berlin.

– Jeg tror Rune er i en klubb der han har en posisjon og trives godt. Han har folk rundt seg som han stoler på og vist at han er en fighter. Kanskje er dette den tøffeste utfordringen han har hatt. Nå må han være offensiv, og jeg har sagt til ham at han har én mulighet: Det er å være positiv, trene knallhardt og maks hver dag. Noe mer får han ikke gjort, sier Grodås.

