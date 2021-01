ERSTATTER: Martin Ødegaard kan «erstatte» sin egen erstatter, dersom han returnerer til Real Sociedad. Foto: NTB/FW1

Ekspert tror mest på Real Sociedad-retur: − Han vil komme til åpne armer

Fotballekspert Petter Veland tror en retur til Real Sociedad er det mest sannsynlige for Martin Ødegaard (22). Ødegaard vil i så fall få konkurranse fra sin egen erstatter David Silva (35).

Ødegaard har kun spilt fem minutter siden 1. desember, og i cupfadesen mot Alcoyano var 22-åringen også utelatt fra kamptroppen. De spanske mediene Marca og AS har skrevet at Ødegaard ønsker å bli leid ut. Ifølge Sky Sports er Real Madrid-spilleren ønsket av Arsenal.

Arsenal-manager Mikel Arteta møtte pressen på torsdag og ble konfrontert med Ødegaard-skriveriene. Spanjolen ville ikke kommentere enkeltspillere, men sa at fokuset nå er å få inn nye spillere.

– Han må finne en klubb hvor det er en balansegang mellom et nivå med bra sportslig utbytte, altså et lag i en topp fem-liga, og at han er fast i lagoppstillingen, sier Petter Veland, fotballekspert hos V Sport.

Veland tviler på at Ødegaard havner i Arsenal.

– Arsenal er blant de mest spillende lagene i England, noe som kan passe ham bra. Så det hadde absolutt ikke vært noe dårlig valg, sier han.

– Men jeg er usikker på om det ligger noe i de ryktene. Jeg har ikke sett noen spanske medier melde om det, kun de britiske.

Ifølge Veland er det mest sannsynlige utfallet en retur til Real Sociedad. Ødegaard briljerte i det baskiske laget forrige sesong. Om han nå skulle ønske en retur til San Sebastián, kan det være en mann som står i veien for han når det kommer til spilletid.

– De hentet David Silva (35) for å erstatte Ødegaard da han dro tilbake til Madrid. Fansen var helt fra seg av begeistring da Silva kom i sommer, forteller den ene tredjedelen av fotballpodcasten LaLigaLoca.

Veland mener likevel at Real Sociedad kan være et godt alternativ for supertalentet.

– David Silva har hatt enorm kampbelastning over mange år og begynner å se ringvirkningene av det nå. Så det spørs på skadesituasjonen til Silva, men det kan være et godt alternativ, forteller Veland og fortsetter:

– Argumentet med Silva er der fortsatt, men ikke like sterkt som før. Han vil komme til åpne armer om returen skulle bli noe av.

AS hevder at Ødegaard og Real Sociedad har hatt kontakt om et mulig nytt utlån for andre halvdel av sesongen. Avisen skriver ingenting om hvordan Real Madrid stiller seg til dette.

Ødegaard har slitt med skader og har spilt lite for Real Madrid denne sesongen.

– Det er primært mangel på sjanser fra Zinedine Zidane, og at han ikke grepet de sjansene han har fått, sier Veland om hvorfor det har blitt lite spilletid.

Veland tror Valencia hadde vært det beste alternativet for Ødegaard ettersom de mangler en offensiv midtbanespiller, men han tror ikke den overgangen vil skje nå i januar.