Opprørt Klopp: − Dere vil ikke vite hva jeg sier til spillerne

Jürgen Klopp mener at reaksjonene på Liverpools måltørke og dårlige poengfangst går over alle støvelskaft.

Publisert: Nå nettopp

Liverpool har gått tre kamper uten scoring i ligaen for første gang siden februar 2005. De har fire kamper på rad uten seirer. Ekspertene og mediene har tatt fram brynet for å kvesse knivene. Det synes ikke manager Klopp noe om:

– Jeg tror jeg hørte noe om dette laget må gjenoppbygges. Verden er blitt gal, og det er ikke bare på grunn av pandemien. Ingen har tid lengre. Vi må endre dette med å spille, ikke snakke, sa Liverpool-sjefen på sin pressekonferanse onsdag, gjengitt av Liverpool Echo.

– Dere vil ikke høre hva jeg sier til spillerne. Det setter ikke dere i noe godt lys, fortsatte Klopp – og snakket altså om media.

– Det eneste jeg kan gjøre er å jobbe med gutta med de riktige tingene for å se det igjen når vi spiller.

Jürgen Klopp var veldig frustrert over hvor fort stemningen snur hvis resultatene uteblir i et par kamper.

– Du kan vinne en kamp med et heldig skudd, så kommer journalistene og sier hvor utrolig forsvarsspillet var, og så videre, fortsatte han.

På spørsmål om spillerne er slitne, svarte han et klart nei.

– Vi er så friske som det er mulig. Ikke noe lag kan forsvare seg en hel kamp. Andre lag vet hva vi gjør, de visste i fjor, men det var vanskelig å forsvare seg. Vi må utnytte sjansene bedre. Andre lag forsvarer seg med alt de har, vi vet det.

Klopp mente at det var viktig å beholde roen, og at det ikke er noen katastrofe – men at det heller ikke er mulig å endre på ting over natten.

Om motstander Burnley sa tyskeren:

– Målforskjellen deres forteller oss at de ikke slipper inn så mange mål. Det blir viktig å forsvare oss mot intensiteten deres.

– Sean klarer alltid å skvise gode prestasjoner ut av en stall som ikke er den største, sa Jürgen Klopp om sin kollega på Burnley-benken, Sean Dyche.

Liverpool jakter på sin første ligaseier på litt over en måned. Og de jobber med å få bedre uttelling på målsjansene. 0-0-hjemmekampen mot Manchester United sist var et intenst nervedrama for noen, og et antiklimaks av en storkamp for andre – alt avhengig av øynene som så.

Det som er klart er at vertene er seks poeng bak tabelleder Man. Utd. med én kamp mindre spilt.

