FERSK DUO: Mikel Arteta gir Martin Ødegaard instrukser før han kommer inn i kampen mot Manchester United. Foto: SHAUN BOTTERILL / X01348

Ekspert om Artetas Ødegaard-vurdering: − Høyere maksnivå enn konkurrentene

Mikel Arteta (38) har ryddet litt i Arsenal-stallen og hentet inn Martin Ødegaard (22) i løpet av overgangsvinduet.

Publisert: Nå nettopp

VGs ekspert Tor-Kristian Karlsen tror nordmannen vil få tillit fra start om ikke lang tid.

I tillegg til at Mesut Özil etter syv lange år i London har pakket kofferten og dratt til Tyrkia, har Arsenal latt Shkodran Mustafi gå gratis til Bundesligaklubben Schalke 04, mens Ainsley Maitland-Niles og Joe Willock er utlånt til henholdsvis West Bromwich og Newcastle.

– Under de rådende omstendigheter synes jeg Arsenal har gjort en meget god jobb i januar-vinduet, sier Tor-Kristian Karlsen.

– Eieren og økonomiavdelingen vil helt klart være fornøyde med å få trimmet lønnskostnadene betraktelig, selv om flere av de som forlot klubben garantert har fått et gyllent håndtrykk, mens Arteta har kunnet kvitte seg med spillere som opplagt ikke var pådrivere for den kulturen han forsøker å bygge i klubben.

Karlsen peker på Maitland-Niles som unntak:

– Han trengte spilletid og er med i langtidsplanene.

– Hvordan påvirker dette Ødegaards muligheter?

– Bortsett fra Özil-exiten, tror jeg ikke den siste opprydningen nødvendigvis påvirker Ødegaard sin situasjon i noen spesiell grad. Jeg tror Arteta er «nysgjerrig» på Ødegaard - han kjenner ham godt fra Real Sociedad-tiden og ser på Ødegaard som en spiller med høyere maksnivå enn konkurrentene i den offensive midtbanerollen, mener Tor-Kristian Karlsen.

På spørsmål om når vi vil se Martin Ødegaard på banen - også fra start - svarer VG-eksperten:

– Jeg tror sjansene vil komme, selv fra start, så fort nordmannen er blitt bedre kjent med lagkamerater, spillestil og offensive mønster. Arsenal har et meget krevende kampprogram denne måneden og jeg kan forestille meg at Ødegaard allerede vil få tillit fra start mot Benfica i Europa League, om ikke tidligere.

