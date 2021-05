Kommentar

Sjansen som forsvinner i coronaregler

Av Knut Espen Svegaarden

FRUSTRERT: Rosenborg-keeper André Hansen har ventet lenge på en real sjanse på landslaget. Foto: Bjørn S. Delebekk

Med en sjukmeldt Rune Almenning Jarstein (36) ute av spill, skulle treningskampene i juni være André Hansens store sjanse til å kapre keeperplassen på A-landslaget. Norske karanteneregler gjør at den sjansen trolig ryker.

Tirsdag skal, etter planen, landslagssjef Ståle Solbakken, ta ut troppen til kampene mot Luxembourg (2. juni) og Hellas (6. juni). I et syltynt håp om å få lempet på karantenereglene for hjemlige spillere, er det mulig Solbakken venter en dag eller to.

Men i øyeblikket virker det nytteløst: Landslagstroppen blir uten de som spiller i Eliteserien, de spillerne som kanskje mer enn noen ser på dette som sin mulighet til å spille seg inn i Solbakkens lag.

Landslagssjefen har reist land og strand rundt for å se kamper i Eliteserien denne sen-våren. Han ønsker å gi spillere sjansen, han ønsker å vise at den hjemlige serien også kan kvalifisere til det norske A-landslaget – stikk motsatt av hva forgjenger Lars Lagerbäck gjorde.

Han har høstet applaus for det.

Og trolig vil(le) Solbakken tatt ut 4–6 hjemlige spillere til kampene mot Luxembourg og Hellas. André Hansen (31) er bankers, det er ingen grunn til å droppe spillere som Patrick Berg og Stian Gregersen, som gjorde sakene sine bra på samlingen/kampene i mars.

Og kanskje ville det også blitt plass til formspillere som Fredrik Bjørkan (Bodø/Glimt) og Kristoffer Zachariassen (Rosenborg).

Men det virker i øyeblikket som ingen av dem får sjansen. Det blir med spillere som spiller i utlandet, i to hjemmekamper som spilles i utlandet ...

At en landslagssjef er frustrert over særegne norske regler, det er til å forstå. Norge arrangerer ingen ting selv, skyver alt ut av landet. Og det har Solbakken og NFF akseptert, motvillig og ikke uten kamp.

Men nå gjelder det altså viktige spillere, for A-landslaget, og spillernes mulighet til å spille seg i posisjon til høstens kvalikkamper.

Problemet er at – ifølge norske karanteneregler i pandemien – må de hjemlige spillerne i karantene når de kommer hjem fra landskampene i Malaga. Og det går ut over klubbene de tross alt representerer. Den norske eliteserien er inne i en fase av sesongen der de så vidt er kommet i gang, og det er fem serierunder fra spillerne returnerer og fram til 4. juli.

Trolig ville André Hansen mistet to kamper for Rosenborg hvis han ble med landslaget til Malaga 1. mai (10 dager automatisk hvis du ikke tester, kan teste seg ut på dag syv, trolig med svar på dag åtte). Det er selvsagt uaktuelt for RBK-trener Åge Hareide, Glimt-trener Kjetil Knutsen og Molde-trener Erling Moe å miste disse spillerne i to kamper nå. De har sine respektive klubber å tenke på.

Det bør være mulig for myndighetene å gjøre et unntak her – for denne arbeidsreisen, for de fire-seks spillerne det gjelder. Smittervernsreglene rundt A-landslaget i fotball for herrer er svært strengt. Det må være mulig å legge godviljen til her.

Eliteserien har også full runde tre dager før Norge møter Luxembourg.

Jobben Ståle Solbakken har tatt på seg er ikke direkte enkel, for å si det pent.

Det skal heller ikke være enkelt for André Hansen å kapre keeperplassen. Han kom inn i 2013, og åtte og et halvt år senere står han med seks landskamper, der han holdt nullen i de fem første. Hansen har sagt ja og nei til landslaget. Ja, da han følte at han hadde en reell mulighet til å konkurrere om plassen, nei da han følte at han ikke kom lenger enn til et tredjevalg.

Nå visste Rosenborg-keeperen at sjansen ville komme.

Denne gangen blir den trolig stoppet av norske innreise-regler etter utenlandsopphold.