Begge Stabæk-keeperne glapp – Vålerenga med første seier på fire kamper

BEKKESTUA (VG) (Stabæk - Vålerenga 0–2) Først klønet førstekeeper Marcus Sandberg (20) det til og ble utvist. Inn kom debutant Jonas Brauti (22) som misset da Vålerenga vant på Nadderud for første gang på syv år.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Da kom det røde kortet opp av brystlommen til dommer Tore Hansen og Sandberg måtte ta en tidligere dusj enn planlagt. Sandberg nølte litt med ballen i bena, ble satt under press og mistet ball til Tobias Christensen. Stabæk-keeperen forsøkte å redde seg inn igjen og handset utenfor sin egen sekstenmeter.

Stabæk-spiller Mats Solheim mener hjemmelaget først og fremst var uheldig etter tapet for Vålerenga.

– Det var seigt å få denne. Vi spiller en jevn førsteomgang, også oppstår den situasjonen med det røde kortet. Da blir det tøft å stå imot. Men samtidig synes jeg vi gjør en god jobb og skaper et par farligheter. Hadde vi hatt litt mer marginer kunne vi ha fått med oss noe, sier den tidligere Hammarby-spilleren til VG.

– Det er tungt at det glipper sånn på slutten. Jeg er veldig fornøyd med førsteomgangen. Vi er påskrudde, før det blir en ny kamp da vi får det røde kortet. Det så lenge bra ut da også, men det holdt ikke, sier Stabæk-trener Jan Jönsson til VG.

På benken fikk 22-årige Jonas Vatne Brauti plutselig hastverk med å få på hansker, leggskinn og sko før han ble kastet inn til sin debut i Eliteserien i det 52. minutt.

– Jeg synes det er moro at han får debuten. Han har tatt steg på trening, men det hadde vært bedre om det skjedde under normale omstendigheter.

Der ble han umiddelbart satt på prøve. Først stanset han en god heading fra Fredrik Oldrup Jensen, før han gjorde seg stor da Amor Layouni kom alene i gjennom. To potensielt kampavgjørende redninger på fem minutter fra debutanten.

Men drøyt fem minutter før full tid glapp det for ham også. Et Vålerenga-innlegg ble lempet inn i boksen. Brauti stormet frem for å bokse den ut, var for sent ute og Christian Borchgrevink satte i stedet ballen i mål.

På overtid fikk også Vålerenga-innbytter Seedy Jatta en scoring og sørget for at det endte 2–0 – Vålerengas første seier på Nadderud siden 2014.

Dermed gikk Stabæk på sitt fjerde strake tap i Eliteserien, mens Vålerenga tok sin første seier på fire kamper.