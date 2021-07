Foto: JUANJO MARTIN / EFE

Medier: Sergio Ramos blir PSG-spiller

Sergio Ramos og Real Madrid ble ikke enige om en ny kontrakt for midtstopperen. Nå ser den franske hovedstaden ut til å være neste destinasjon.

Det er den vanligvis velinformerte RMC-journalisten Mouhamed Bouhafsi som melder dette først.

Han skriver at Ramos kommer til å bli PSG-spiller innen kort tid. Kun å signere kontrakten og gjennomføre den medisinske testen gjenstår, ifølge RMC-journalisten.

Også fotballjournalisten Fabrizio Romano – som har spesialisert seg på store internasjonale overganger – hevder å sitte på samme informasjon.

Tidligere onsdag ettermiddag skrev ESPN at PSG var i sluttforhandlinger med Sergio Ramos om en avtale.

Den spanske avisen Marca skriver at Sergio Ramos har droppet ferie for å trene opp kneet før den ventede overgangen til PSG.

Det var en følelsesladet Sergio Ramos som tok farvel med Real Madrid for noen uker siden:

– Det første jeg ønsker å si er at jeg aldri ønsket å forlate Real Madrid, jeg har alltid ønsket å bli, sier 35-åringen til mediene på en digital pressekonferanse.

Ramos, som har spilt 671 kamper for Real Madrid, og tok til tårene ved talerstolen:

– Jeg vil takke min familie, som er de som alltid har vært der for meg i gode og onde dager. Takk for at dere her tatt vare på meg og levd dette livet sammen med meg.

Stopperkjempen står blant annet bak en av de mest ikoniske scoringene i Real Madrids nyere historie da han stanget inn utligningen i Champions League-finalen i 2014. Tidspunktet 92:48 vil for alltid henge ved 35-åringen: