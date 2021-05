Dette betyr et kommersielt samarbeid.

MYE JUBEL: Manchester Citys Phil Foden (t.h.) og Kyle Walker løper til sidelinjen for å feire med manager Pep Guardiola (t.v.) i kampen mot Borussia Dortmund. Foto: WOLFGANG RATTAY / X00227

City setter rekorder: − Det handler ikke bare om penger

Manchester City var slett ikke «julestjerner» – men snudde trenden og tar likevel et suverent ligagull. Pep Guardiola (50) får mye av æren for det.

Publisert: Nå nettopp

Manchester City er den første klubben i Premier League-æraen som vinner tittelen selv om de lå så lavt på tabellen som nummer åtte på første juledag, melder statistikktjenesten Opta.

Og vi må helt tilbake til Liverpool i 1981/1982 for å finne et lag som har ligget dårligere an – de var da nummer 12 til jul.

Andre rekorder står også for fall: Unngår Manchester City tap mot Newcastle fredag, vil de være ubeseiret i 23 bortekamper på rad i alle turneringer. Det er rekord for et engelsk lag i de fire øverste divisjonene.

Norge-bosatte Richard Stott, oppvokst i Manchester og med byens himmelblå lag, blir ivrig når vi ringer ham på kampdagen:

– Jeg hørte på TV 2 her om dagen. En av ekspertene snakket om «penger, penger, penger». Okay, men de siste årene har Manchester United brukt mer enn City. Og Pep Guardiola har fått det beste ut av en eksepsjonell gruppe med spillere. Det handler ikke bare om penger. Manageren må uansett få dem til å fungere sammen. Det klarer Guardiola, mener City-supporteren.

– Når det er noe som ikke fungerer, endrer Guardiola på det. Det som han har gjort denne sesongen, er bemerkelsesverdig.

– Min far gikk på Maine Road på 1950-tallet og så City. Jeg har vokst opp med dem. På godt og vondt. Min sønn, som er ti år, er heldig: Han har bare opplevd Manchester City som topplag, gliser Stott.

SUPPORTERE: Richard Stott og sønnen Christopher i City-farger utenfor Wembley i London. Foto: Privat

Han mener at en nøkkel til suksessen faktisk har vært at Manchester City har senket tempoet.

– Guardiola har sagt at spillerne må være i posisjon til å motta ballen. Litt på gøy har han sagt at de ikke skal trenge å løpe for å få ballen. Hvis du ser på hvordan de har spilt i 2021, er det det som har skjedd. De spiller mye mer kontrollert.

Stott peker på et viktig poeng: Manchester City har ikke scoret på langt nær så mange mål i 2020/21 som i de foregående sesongene – men likevel blir det gull. Antall baklengsmål er relativt stabilt.

Tor Sønsteby, mannen som er Manchester Citys norske supporterklubb, er i stor grad enig med Stott:

– Pep la om spillestilen og bruker falsk nummer 9 siden vi har manglet Sergio Agüero som spiss. Det fører til at vi vinner midtbanen ved at enten João Cancelo eller Oleksandr Zinchenko går inn i midtbanen i angrep. Kombinert med at alle angriperne bytter posisjoner i angrep og forvirrer motstanderne.

– Få skader har også medført at vi har gode spillere som Phil Foden, Riyad Mahrez, İlkay Gündoğan, Kevin De Bruyne og Gabriel Jesus/Raheem Sterling alle har fungert. Bak har forsvaret fått Rúben Dias og John Stones samt Kyle Walker som alle har spilt på toppnivå – dette har rett og slett fungert som en uslåelig hardtarbeidende lagmaskin, mener Sønsteby.

