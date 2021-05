VAR-dramatikk i Leeds-seier: − De dømte feil

(Leeds United - Tottenham Hotspur 3–1) Tottenham gikk på et surt tap borte mot Leeds. Nå kan Champions League drømmen være knust for Spurs.

Det var en fartsfylt førsteomgang. Stuart Dallas startet ballet da Harrison kom seg til et innlegg. Spurs-forsvarer Sergio Reguilon prøvde å avverge faren, men skjøt heller ballen på egen keeper. Hugo Lloris reddet, men på returen sto Dallas og banket ballen i mål.

– Litt flaks, men han er på rett sted til rett tid, sier Solveig Gulbrandsen i TV 2 sitt Premier League-studio.

Son Heung-Min utlignet kun drøye ti minutter senere, da Alli sendte en nydelig pasning til sør-koreaneren. Son satt ballen enkelt i mål.

Harry Kane ble avlåst for en tvilsom offside etter 31 minutter spilt. Den britiske toppscoreren ble spilt gjennom av Dele Alli, men linjedommer løftet flagget. Situasjonen ble også sett på av VAR.

– Jeg har sett situasjonen på nytt. Første gangen, andre gangen og tiende gangen jeg så den, viser at det ikke var offside. På stillingen 1–1 betyr det mye å få det målet. Jeg mener at de dømte feil, sier Tottenham-trener Ryan Mason til BT Sport.

– Disse strekene skjønner vi ingenting av, sier Erik Thorstvedt om VAR sin forklaring av offsiden i TV 2 sitt Premier League-studio.

Mot slutten av omgangen satt Leeds sammen et nydelig lag-mål. Dallas vant ballen høyt i banen, og videre gikk den gjennom tre-fire Leeds-spiller før Ezgjan Alioski la ballen inn mot Patrick Bamford, som satt ballen trygt bak Tottenhams franske keeper.

Lagene gikk til pause på stillingen 2–1.

MÅLLØS: Harry Kane gikk av banen uten mål i lørdagens kamp mot Leeds United. Foto: OLI SCARFF / Reuters

Andreomgang var langt kjedeligere, og var preget av et Spurs-lag som trengte mål.

Tottenham hadde mange gode sjanser, men klarte ikke å sette inn det nødvendige målet. Istedenfor var det Leeds’ Rodrigo Moreno som satt inn 3–1-målet etter forferdelig forsvarsspill av Eric Dier.

– Det var en viktig kamp for oss i dag. Det gjorde vondt å tape den. Det er vanskelig å vinne i Premier League, men vi må ha fult fokus på uken som kommer, sier Mason.

Leeds har enda ikke tapt mot noen av «Super League-lagene» på hjemmebane i ligaen.

Harry Kane leder jakten på toppscorer-tittelen med 21 mål dennes sesongen. Det er ett mål mer enn Liverpools Mohammed Salah. Manchester Uniteds Bruno Fernandes ligger på tredjeplass med 16 mål sammen med Spurs' Son Heung-Min.

Tottenham sparket José Mourinho som manager 19. april, og det er nå tidligere Spurs-spiller Ryan Mason som styrer skuta til de hvite fra London.

Siden Mason tok over har Tottenham spilt seg til to seiere og to tap. Begge tapene har kommet på bortebane.