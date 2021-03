MANCHESTER UNITED-KEEPERE: David de Gea (t.v.) og Dean Henderson. Foto: Laurence Griffiths / PA Wire

Thorstvedt om de Gea-vraking: − Ville være et slags jordskjelv

Debatten går blant Manchester United-supporterne om keeperplassen. Dean Henderson (23) har overbevist i pappa-fraværet til David de Gea (30).

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

– Dean Henderson har hatt en magisk inntreden som United-keeper, skriver Dag Langerød, redaktør i den norske supporterklubben, på deres hjemmesider.

Han viser blant annet til at engelske Henderson har holdt buret rent ti av de 15 gangene han har løpt ut på banen for United denne sesongen.

Og torsdag kveld er det sannsynlig at han starter Europa League-kampen mot AC Milan. Han står med fem strake kamper uten baklengs før det.

– Henderson har fått spille ganske mye, særlig nå som de Gea har vært vekk på grunn av fødsel. Han har stått mange cupkamper og har gjort det bra. Derfor er det mange som lurer på om Ole Gunnar Solskjær skal bytte keeper, konstaterer TV 2-ekspert – og tidligere landslagskeeper – Erik Thorstvedt.

– Jeg tviler på om det kommer til å skje. Man må også ta hensyn til de Geas status i klubben. Å sette ut de Gea ville være et slags jordskjelv, sier Thorstvedt til VG.

les også Keane om Solskjær: – Han må vinne et trofé nå

Han fortsetter:

– Det bør være akseptabelt for Henderson å ta én eller to sesonger der han spiller noe, men langt under halvparten av kampene, for så på lang sikt vise at han er en god konkurrent og ta over.

På spørsmål om hvor god Dean Henderson er, viser Thorstvedt blant annet til en redning som Manchester United-keeperen hadde mot Crystal Palace.

– Det var helt på slutten, og United klarte 0–0 takket være denne redningen. Der reddet han definitivt et poeng. Dette var en kamp der han sto lenge og «så på», og når du da får en sånn sjanse mot deg og redder – da viser du at du kan utgjøre en forskjell for klubben, sier TV 2-ekspert Thorstvedt.

– Hva med EM?

– Jeg tviler på . Jeg tror han stiller bak både Nick Pope og Jordan Pickford.

les også Solskjær har fått sportsdirektør – svarer på Haalands nye rekord

– Hva skjer om United skulle komme til finalen i Europa League?

– Sergio Romero sto i cupkampene for United, men da det gjaldt som mest, ble de Gea satt inn – og United tapte. Det tror jeg ikke kommer til å skje med Henderson.

Dean Henderson var sist sesong på utlån til Sheffield United.

– Han var veldig god der, men det er en enorm forskjell på å spille for Sheffield United og Manchester United. Nå blir alt han gjør, lagt under lupen. Det kommer han til å få merke. De Gea har ikke hatt noen dårlig sesong, men han kan ikke lenger vurderes som verdens beste. Han har hatt et kvalitetsfall. Men de som roper mest på Henderson, vil nok merke at også han kan rote det til. Som keepere flest, smiler «Sila» Thorstvedt.

les også Solskjær og Manchester United stoppet Guardiolas rekordrekke

VG-tips: Manchester United-Milan

* Etter tre strake 0-0-matcher klinket Manchester United til med en 2-0-borteseier mot ligaleder Manchester City. United fikk en tidlig straffe, lå kompakt i forsvar og kjørte på kontringer – alt i alt var det en effektiv søndag for Old Trafford-klubben.

* Akkurat som Manchester United er i skyggen av byrival Manchester City i hjemlig liga, så gjelder dette for tiden for Milan i italiensk Serie A. Milan er seks poeng bak tabelltopp Inter.

* De skaderammede gjestene har riktignok hentet seg inn med syv poeng av ni siste mulige etter to skuffende tap i midten av februar. Søndag ble Hellas Verona slått 2–0 på utebane og i forrige Europa League-runde slo italienerne ut Røde Stjerne på bortemålsregelen etter 3–3 sammenlagt.

* Hjemmeoddsen er 1,50, spillefristen er kl. 18.50 og TV 2 Sport 1 viser kampen.