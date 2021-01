SKADET: Omar Elabdelloui ble rammet av en dramatisk ulykke nyttårsaften. Her i forbindelse med en samling for Norges landslag tilbake i 2015. Foto: Bjørn S. Delebekk

Legene om Omar Elabdellaouis skade: − Synet er definitivt påvirket

Legene som behandler Omar Elabdellaoui etter den dramatiske fyrverkeriulykken sier alt har gått som planlagt – men slår fast at synet er påvirket av hendelsen.

– Alt har gått veldig bra så langt, men synet er definitivt påvirket av denne hendelsen. Høyreøyet er litt verre enn det venstre, sier doktor Vedat Kaya på en pressekonferanse om tilstanden til Omar Elabdellaoui, ifølge Hurriyet.

Landslagsspilleren ble nyttårsaften rammet av en dramatisk ulykke, da fyrverkeriet eksploderte i hånden hans og han måtte rett til sykehus.

Han ble behandlet på sykehus frem til klokken 04.00 1. januar. Kaya forklarer at de vurderer å gjøre enda et inngrep, men det avhenger av hvordan situasjonen utvikler seg.

– Vi prioriterer spillerens helse, og tenker ikke på når han skal tilbake i spill, sier Kaya, og takker begge sykehusene Elabdellaoui har vært på for innsatsen med skaden hans.

Klubblege Yener Ince ble spurt om spilleren hadde andre problemer enn øyet.

– Han har en annengrads forbrenning i ansiktet, men plastiske kirurger sier at de kan behandle det med et tilfredsstillende resultater, sier han ifølge trtspor.

Abdurrahim Albayrak, som er visepresident i Galatasaray, sier at landets helseminister Fahrettin Koca har engasjert seg i saken og ringt legene for å takke dem for innsatsen, og gi den oppfølging de har behov for.

– Vi gikk alle inn i det nye året med Elabdellaoui på sykehus. Jeg vil sende en takk til alle, sier Albayrak.

Klubben har hele tiden vært bastante på at ingen spillere skal uttale seg om situasjonen rundt backen, og at det er Galatasaray selv som skal håndtere informasjonsflyten.