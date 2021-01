HYLLES: Ole Gunnar Solskjær (t.h.) er blant dem som har hyllet Marcus Rashford for sin innsats for fattige barn i Storbritannia. Foto: ANDREW YATES / X03469

Rashford med ny seier onsdag: Nå gir statsministeren seg

Marcus Rashford (23) troner ikke bare på Premier League-toppen. Nå har han presset statsminister Boris Johnson til å få orden på de «uakseptable» måltidene som gis til trengende familier.

Publisert: Nå nettopp

De to hadde en samtale onsdag, og Boris Johnson lover en «full gjennomgang» av matkurvene som gis til barnefamilier som sliter.

– Han er enig i at de matkurvene som sirkulerer på Twitter ikke er akseptable, skriver Marcus Rashford på Twitter.

Tirsdag serverte han ballen til Manchester Uniteds vinnermål mot Burnley. Onsdag morgen tok han nok en gang tak i en atskillig viktigere sak: Mat til britiske familier som er hardt rammet av coronaen og der barn går sultne på skolen.

les også Solskjær jublet for Pogba-mål og tabelltopp

Rashford selv er blant dem som har lagt ut bilder av matkurver som skulle vare i dagevis og som ikke er tilstrekkelige.

Bakgrunnen for Rashfords store engasjement er at den britiske regjeringen i første halvår 2020 bestemte seg for å trekke tilbake matbidraget til 1,3 millioner utsatte barn i skoleferien. Han påpekte også at 45 prosent av barn fra familier med minoritetsbakgrunn eller svart hudfarge i England, lever i fattigdom. Rashford brukte sin egen oppvekst i fattigdom som eksempel. I et intervju med BBC før jul sa hans mor Mel Maynard at «noen ganger hadde vi ikke brød i huset».

Boris Johnson sa først tvert nei til Rashfords bønn, men ombestemte seg så – etter en intensiv kampanje fra Rashford, som fikk med seg mange støttespillere. Og United-spilleren ga seg ikke med det – han jobbet videre for at barna skulle få mat også i de andre feriene. Han henvendte seg også til kafeer og restauranter og privatpersoner med bønn om å hjelpe. I november meddelte regjeringen igjen at de skulle legge noen milliarder på bordet for å støtte de fattige i landet.

les også Rashfords mor: – Noen ganger hadde vi ikke brød i huset

Men nå har det altså dukket opp en helt annen sak: Matkurvene som deles ut, er svært mangelfulle. Den saken fikk Rashford orden på onsdag formiddag. I hvert fall lover Boris Johnsen at det skal være en «full gjennomgang».

Firmaet Chartwell, som ansvar for maten, har fått masse kritikk etter at Rashford og andre la ut bilder av matkurvene.

– Dette skal være tre dagers mat for en familie. Det er ikke nok, skrev fotballstjernen selv på sosiale medier.

les også Rashford hedres av dronningen

Så onsdag kom «løsningen». Slik fortalte Marcus Rashford om det på Twitter:

– Jeg har akkurat hatt en samtale med statsministeren. Han har forsikret meg om at de skal få orden på problemene med matkurvene. Han er enig i at de matkurvene som sirkulerer på Twitter, ikke er akseptable.

Onsdag ettermiddag skriver Marcus Rashford – igjen på Twitter – en takk til alle de organisasjoner og enkeltpersoner som har hjulpet ham i hans store hjertesak. Regjeringen ble også takket.

– Når det er sagt, er det fortsatt en stor jobb å gjøre, skriver United-spilleren.

Fattigdommen er stor i Storbritannia. Ifølge The Guardian får til vanlig 1,4 millioner barn sin skolelunsj betalt av staten, og ytterligere 900.000 søkte om å få maten dekket under pandemien, skrev avisen i oktober.