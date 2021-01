BYTTER BEITE: Zymer Bytyqi herjet for Viking i 2020-sesongen. Her feirer han scoring mot Stabæk. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

Opplysninger til VG: Viking-suksessen på vei til Tyrkia – nærmer seg ny klubb

Zymer Bytyqi (24) forlater norsk jord. Han er høyaktuell for en overgang til Tyrkia, får VG opplyst.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Spilleren deler selv på sin Instagram-konto at han sitter på et fly med sin agent Imad El Hammichi.

Ifølge VGs opplysninger reiser Bytyqi til Istanbul i Tyrkia.

Etter det VG får opplyst, er kantspilleren høyaktuell for særlig to tyrkiske klubber. Det foreligger for øyeblikket ingen avtale, men en overgang skal være nært forestående. VG kjenner ikke til hvilke klubber det er snakk om.

Viking-suksessen har også tiltrukket seg interesse fra Belgia, Sveits, Tyskland og Nederland, men Bytyqis umiddelbare destinasjon tilsier at Tyrkia er mest aktuelt.

Vingen leverte 10 scoringer og 12 målgivende pasninger for Viking forrige sesong.

Kontrakten hans med rogalendingene løp ut ved nyttår, så han står nå fritt til å forhandle med hvem han vil.

Det er grunn til å tro at nærmere detaljer om Bytyqis neste karrieresteg vil komme frem i løpet av kort tid.

24-åringen har representert Norge på samtlige aldersbestemte landslag, men debuterte på A-nivå for Kosovo i januar i fjor.