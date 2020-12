BLIR DET KAMP? Flere medier melder at det går mot en sen utsettelse for José Mourinho og Tottenham. De står oppsatt mot Fulham klokken 19.00 norsk tid onsdag. Foto: Lindsey Parnaby / Pool AFP

Medier: Premier League-kampen mellom Tottenham og Fulham er utsatt på grunn av coronasmitte

Kampen mellom Tottenham og Fulham er utsatt etter et smitteutbrudd hos sistnevnte, melder The Athletic. José Mourinho sender et sarkastisk stikk til Premier League.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Både spillere og støtteapparat hos Fulham skal være smittet, ifølge nettstedet. En rekke andre medier, blant annet BBC, melder det samme.

Foreløpig er ingenting bekreftet fra offisielt hold, men Tottenham-manager José Mourinho sår tvil om kampen kommer til å bli spilt.

– Kamp kl. 19. Vi vet fortsatt ikke om vi spiller. Beste ligaen i verden, skriver portugiseren på Instagram.

Ifølge engelske medier skal begge klubbene nå ha fått beskjed om at kampen utsettes. London-derbyet mellom Tottenham og Fulham skulle etter planen spilles kl. 19.

Tidligere denne uken ble kampen mellom Everton og Manchester City også utsatt som følge av coronaviruset. Kyle Walker, Gabriel Jesus og to personer i Citys støtteapparat hadde testet positivt.

Det har vært et stort utbrudd i Premier League, hvor det ble meldt om 18 nye tilfeller tirsdag. Det er en markant økning fra forrige testrunde, som gikk fra 14. til 20. desember. Da var det kun syv positive tester fra totalt 1569 testede personer, mens det i denne testrunden, fra 21. til 27. desember, altså var 18 positive tester fra totalt 1479 testede personer.

Alle som har testet positivt må være i isolasjon i ti dager.

Mandag ble det også kjent at Arsenal-spiller Gabriel er blant de smittede spillerne, mens Sheffield United tirsdag opplyste at det har vært flere positive coronatester i deres lag. Deres kamp mot Burnley ble likevel spilt som normalt.

Etter tirsdagens kamp mot Wolverhampton erkjente Ole Gunnar Solskjær at det kan bli fotballstopp i Premier League.

– Det er tøffe tider for alle. Jeg skal ikke blande meg inn i den diskusjonen. Hvis det må stenges ned, så må det stenges ned, sa Solskjær til TV 2.