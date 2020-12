FORTSETTER EVENTYRET: Ada Hegerberg har hatt en gyllen karriere i Lyon. Nå er det duket for mer. Foto: Bjørn S. Delebekk / VG

Hegerberg nærmer seg milliongrense med ny avtale: − Jeg kommer ikke til å roe ned

Ada Hegerberg (25) fortsetter eventyret i Lyon i tre nye år. I dette eksklusive VG-intervjuet forteller hun om ambisjonene, kritiserer klubben for håndteringen av skaden og sender stikk til andre spillere.

Tidenes første kvinnelige Ballon d’Or-vinner har avgjort fremtiden, slik VG kunne avsløre torsdag kveld. Det skal skrives mer historie i franske Lyon, der hun fra før har scoret 220 mål på 182 kamper og vunnet Champions League fem ganger.

Hegerberg har skrevet under på en kontrakt som strekker seg til sommeren 2024. Den nåværende avtalen hadde utløp førstkommende sommer.

– Jeg håper dette kan sende en melding: Jeg er her fortsatt. Jeg kommer ikke til å roe ned. De neste årene skal være mine beste, sier en åpenbart skrubbsulten Hegerberg til VG.

– Slakker ikke ned på toget

Til tross for at hun har vært skadet hele året, og at pandemien har satt fotballklubber i en vanskelig økonomisk situasjon, innebærer Hegerbergs nye avtale en stor lønnsøkning.

Det legger ikke Hegerberg skjul på.

– Vi slakker ikke ned på toget, for å si det sånn, sier 25-åringen om sin nye kontrakt sammenlignet med den hun signerte i 2018, da hun ble den best betalte kvinnelige fotballspilleren i verden.

Hennes agenter Alan Naigeon og Victor Bernard bekrefter at den nye avtalen innebærer en «solid» lønnsøkning som gjenspeiler «auraen hennes i den kvinnelige fotballverdenen».

Da Hegerberg vant Ballon d’Or i 2018, varslet Naigeon til VG at de hadde et mål om å gjøre henne til den første kvinnelige fotballspilleren gjennom tidene som bryter grensen på én million euro (10,5 millioner kroner) i årlig inntekt.

Da regner man også med sponsorinntekter. Der har Hegerberg de siste årene tatt store steg: Hun samarbeider nå blant annet med Nike, Hublot, Dior, Mastercard og Energi Norge.

– Denne avtalen er et stort steg mot det målet. Vi er i rute, opplyser en stolt Naigeon til VG to år etter Ballon d’Or-triumfen.

– Dette har aldri vært fokus for meg, men jeg vet at jeg har spilt meg inn i en posisjon der jeg får glede av den delen også, sier Hegerberg.

Refser klubben: – Hatt problemer

Skadeproblemene og pandemiåret 2020 førte til at kontraktsforhandlingene med Lyon trakk ut, men det var i bunn og grunn aldri tvil.

– Det har tatt lengre tid enn jeg trodde, men jeg er utrolig glad. Jeg har egentlig alltid vært sikker. Det har alltid handlet om Lyon, sier Hegerberg.

– Har du ikke vurdert andre klubber?

– Standarden i fotball er å gå og flørte med andre klubber for å fremheve sin egen posisjon lønnsmessig. Det er ikke sånn jeg gjør ting. Jeg har alltid hatt veldig stor respekt for klubben som betaler meg, sier 25-åringen og fortsetter:

– Jeg har tenkt på et eventuelt klubbytte, men jeg har aldri gått inn og vurdert det. Det er en utrolig viktig verdi for meg å være lojal til de jeg har spilt for. Jeg går ikke og snakker med andre, det er ikke min greie.

Hun benytter anledningen til å sende et lite stikk i retning ikke-navngitte spillere:

– Jeg vet at noen spillere har «backet» ut fra å gå til Lyon. Jeg tror ikke de vet hva de går glipp av. Noen har brukt klubben for å få bedre tilbud andre steder. Det er mye sånt som foregår i fotballen. Men Lyon er og forblir nummer én.

Det har riktignok ikke bare vært solskinnsdager mellom Hegerberg og den franske storklubben.

– Jeg har hatt problemer med måten jeg har blitt behandlet på i forbindelse med skaden min. Det har jeg fortalt klubben om, og jeg er glad for måten de har håndtert det på, at de har hørt på meg. I og med at jeg har valgt å forlenge kontrakten, er det et tegn på at det har blitt tatt tak i. De prøver å forbedre det, sier Hegerberg.

– Hvilke problemer sikter du til?

– Det sier seg selv. Jeg har vært ute av fotballen i et år. Jeg er ikke lenger på listen over de beste spillerne i verden, som jeg har vært lenge. Det har vært spenninger. Ting har skjedd bak kulissene. Det har jeg tatt internt med klubben. Vi har diskutert mye.

– Mener du at du burde vært tilbake mye tidligere?

– Det vil jeg ikke si noe om, sier Hegerberg.

Hyller president

Hun ønsker å takke spesielt én mann etter den nye avtalen: Klubbpresident Jean-Michel Aulas.

– Han har støttet meg fra dag én. Jeg har enorm respekt for ham. Vi har et fantastisk forhold. Jeg håper mange presidenter og ledere vil følge etter ham. Det er ikke alle som gjør den samme jobben som ham for kvinnefotball, sier Hegerberg.

– Jeg har gitt ham et løfte, men det kan vi holde mellom oss inntil videre, legger hun kryptisk til.

Det er en sulten og offensiv Hegerberg som snakker. Selv om comebacket på banen fortsatt er noen uker unna – hun vil ikke si når – er gnisten som kjennetegner henne, definitivt tilbake.

Ambisiøs. Kravstor.

– Jeg har ikke skrevet under for å sikre meg. Jeg har skrevet under fordi jeg skal høyne ambisjonene mine. Jeg vil være et sted der man kan vinne. Det er det det handler om. Og for meg er Lyon fortsatt nummer én, men gapet blir mindre mellom oss og andre klubber. Klubben må gjøre det bedre på noen områder. Det vet de. Jeg er ikke ferdig med trofeer. Jeg skal fortsette arven, sier Hegerberg.

les også Konflikt mellom kvinnefotballen og NFF: – Vi blir avvist

– Hva må klubben gjøre bedre?

– Det er en intern sak, men du ser at vi har hatt tøffere resultater i høst. Det kom ikke over natten. Det er når det går best at du må være sylskarp og enda hardere med deg selv. Det er et felles ansvar. Vi må jobbe enda hardere og klubben må legge opp til at vi klarer å nå ambisjonene våre.

Lyon har ikke besvart VGs henvendelse.

Kryptisk om comeback

Ambisjonene er ikke små: Det handler om å vinne «trippelen» (ligaen, cupen og Champions League) hvert år til kontrakten løper ut i 2024.

– Kan du med hånden på hjertet si at du føler deg trygg på at du fortsatt har dine beste år foran deg etter denne langvarige skaden?

– Jeg kan aldri si noe med hånden på hjertet, men jeg har veldig god kontroll på det som skjer i hodet mitt. Jeg har folk som hjelper meg. Det handler om tid, om å komme tilbake til rytmen, og det føler jeg denne avtalen symboliserer. Jeg kommer ikke til å roe ned. Skaden har ikke lagt noen demper for mine fremtidsplaner.

– Når ser vi deg på banen igjen?

– Jeg holder det for meg selv inntil videre, men jeg skal gi en melding når det begynner å nærme seg. Det har gått såpass lenge nå at jeg ønsker ro rundt meg til å jobbe i fred. Jeg kommer tilbake for å fastslå min posisjon i fotballverdenen.