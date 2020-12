PÅ KAMP: Ståle Solbakken fulgte HamKams 1–1-kamp mot Lillestrøm søndag. Foto: Geir Olsen

Solbakken avskriver Rekdal som makker: − Ikke den typiske nummer to

HAMAR (VG) Det er fortsatt usikkert hvem som blir høyrehånden til Ståle Solbakken (52) på det norske landslaget. Men det blir ikke Kjetil Rekdal (52) – selv om han selv ikke vil lukke døren.

Begge er tidligere landslagsstjerner, begge er født i 1968, begge har hus på Hamar, men kun én av dem blir en del av det norske landslagsapparatet i årene som kommer.

Solbakken utelukker nemlig at Rekdal er aktuell som assistenttrener.

– Kjetil er vel ikke den typiske nummer to-mannen, og da tar jeg en veldig viktig brikke vekk fra HamKam som vi gjerne vil ha opp i Eliteserien igjen, sier Solbakken til VG.

Han brukte sin siste dag før den offisielle oppstarten som norsk landslagssjef på å bivåne 1–1-kampen mellom sine to norske fotballkjærligheter HamKam og Lillestrøm søndag ettermiddag.

Det var altså ikke for å speide på en potensiell assistent.

– Det får han styre med selv. Det blir veldig spekulativt. Jeg er glad i fotball og synes det er gøy å jobbe med fotball, så vi får se hva som skjer, sier Rekdal til VG etter kampen.

– Han sier at du ikke er den mest typiske nummer to?

– Vi får ta en dag av gangen i fotball, det er best. Jeg har igjen én uke her, så får vi se hva som skjer etter det, sier mannen som har snudd opp-ned på HamKams sesong siden han tok over et lag på sisteplass med tre poeng i 10. serierunde:

En mann som fremstår langt mer aktuell som Solbakkens høyre hånd, er hans trofaste makker Bård Wiggen.

– Bård er selvfølgelig aktuell, men det er heller ingen selvfølge at de som har vært med før, skal være med videre. Noen ganger trenger man for alles vedkommende noen nye måter å sette ting sammen på, men selvfølgelig har jeg nær dialog med Bård og vil alltid ha det. Vi har vært sammen og vært gjennom veldig mye godt, men også mye vondt, sier Solbakken.

Mandag skrider han til verket som ny landslagssjef. I tillegg til å fullføre arbeidet med å sette sammen teamet sitt, som han sier han har begynt litt med, vil han mandag gjøre sin første offisielle opptreden i rollen på tribunen under Vålerengas hjemmekamp mot Rosenborg i Eliteserien.

Publisert: 07.12.20 kl. 08:57