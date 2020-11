Tar på seg skylden etter fryktelige tabber – Brann berget ett poeng på overtid

SANDEFJORD (VG) (Sandefjord - Brann 3–3) Kåre Ingebrigtsen (54) sliter med å få det til å flyte som Brann-trener, men kunne takke Jacob Storevik (24) for at de fikk med seg ett poeng fra hvalfangerbyen.

Fredrik Haugen banket til fra utenfor sekstenmeteren i kampens 95. spilleminutt – og Sandefjords målvakt klarte ikke å holde ballen ute.

– Det er et svakt keeperspill. Han har vært helt fryktelig, han har spilt til ener på børsen, mente Eurosport-ekspert Joacim Jonsson, mens Bernt Hulsker var uenig i det.

– Det er min feil. Jeg gir de to mål, det tror jeg Brann skal være glade for, sier Storevik til Eurosport. Keeperen tok på seg skylden for at det kun ble ett poeng.

Uavgjort betyr at Kåre Ingebrigtsen står med én seier, fire uavgjort og fem tap på ti kamper som Brann-trener.

– Det er en klubb som har vunnet 16 fotballkamper på to år. Vi føler at vi har tømt skuta for vann, så skal vi begynne å snu den, sier Brann-treneren til VG.

Likevel er det seks poeng ned til kvalifiseringsplass, som følge av den magre poengfangsten til Start, Mjøndalen og Aalesund.

– Vi må innse det. Vi har ikke vært bedre heller, sier Ingebrigtsen om nedrykkskampen.

Et vakkert hodestøt fra Martin Kreuzriegler sendte blåtrøyene i føringen på Sandefjord Arena.

I andre omgang eksploderte det med fire mål på ni minutter.

Innbytter Robert Taylor utlignet for Brann, men Harmeet Singh trillet inn 2–1 nesten umiddelbart etterpå.

Deretter økte Vidar Ari Jónsson mot gamleklubben, før Petter Strand reduserte etter en fryktelig keepertabbe av Jacob Storevik, som frem til det hadde gjort flere viktige redninger.

Så kom det en ny feil fra målvakten på overtid.

– Det er veldig frustrerende. Siste spark på ballen, sier Jónsson til VG.

– Det er ufattelig kjipt. I første omgang synes jeg at vi spiller de av banen. Det er få lag vi har spilt så av banen som vi gjorde i førsteomgangen, mener Lars Grorud.

BAKLENGS: Brann slapp inn tre nye mål og har nå åtte kamper uten seier. Foto: Trond Reidar Teigen / NTB scanpix

Det så lenge ut til at Sandefjord skulle vinne, men ett poeng betyr at Sandefjord nå har åtte poeng ned til kvalikplass.

Blåtrøyene ble spådd nord og ned før sesongen, men med 27 poeng på 23 kamper ser det fortsatt lyst ut for Martí Cifuentes’ gutter.

– Jeg er selvsagt litt overrasket, siden de pleier å være i toppen, men sånn er denne ligaen, sier tidligere Brann-spiller Deyver Vega.

Branns eneste seier under Ingebrigtsen er 2–0-seieren på Nadderud i hans andre kamp etter ansettelsen.

